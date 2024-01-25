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研究: AI代替打工人成本太高，只有23% 视觉工作可替代

2024-01-25 15:52 · 稿源：站长之家

划重点:

- MIT 计算机科学与人工智能实验室的研究发现，视觉 AI 替代人类的速度可能比想象中慢，因为成本太高。

- 尽管计算机视觉能够自动化一些任务，但只有23% 的薪酬任务适合自动化，而且视觉 AI 的成本往往比人力成本更高。

- 研究结果表明，AI 导致的工作岗位流失是渐进的，政府可以采取政策和再培训来减轻失业的影响。

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:根据 MIT 计算机科学与人工智能实验室的研究，人工智能对打工人的淘汰速度可能比人们想象中的要慢得多。这是因为对于企业来说，视觉 AI 实在是太贵了。在绝大多数情况下，人力成本要比采用自动化更便宜。

机器人 AI绘画

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

研究者们不仅研究了 AI 是否能够执行任务，还研究了在更广泛的劳动力市场中，企业取代人类执行这些任务是否具有经济意义。他们发现，虽然计算机视觉可以自动化美国经济中1.6% 的薪酬任务（不包括农业），但只有23% 的薪酬任务(占整个经济的0.4%)适合自动化。此外，视觉 AI 的成本也非常高。

研究人员主要研究了医院诊断设备图像分析和检查托盘内容等任务，这些是目前 AI 可以实现的视觉任务。然而，这些任务往往非常分散，将它们自动化并不经济实惠。

研究结果表明，AI 导致的工作岗位流失是渐进的，政府可以采取重组政策和再培训措施来减轻失业的影响。虽然 AI 可能会对劳动力市场带来一些变化，但这一过程并不会很快发生，不会造成过多的混乱和恐慌。

需要注意的是，这项研究仅关注计算机视觉系统，而不是更灵活的多模态大语言模型等更通用的 AI 工具。因此，对于更通用的 AI 工具，研究结果是否适用目前还不得而知。

总的来说，虽然 AI 对就业市场可能产生重大影响，但视觉自动化在经济上对许多公司并不具有吸引力，并且这种情况可能会持续相当长的时间。只有降低 AI 部署成本并扩大应用范围，才能让自动化对企业更具吸引力。

论文地址:https://futuretech-site.s3.us-east-2.amazonaws.com/2024-01-18+Beyond_AI_Exposure.pdf

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