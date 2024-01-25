纽约初创Alinea Invest获340万美元融资 打造AI驱动的Z世代女性财富管理工具

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:Alinea Invest，一款专为Z世代女性设计的金融科技应用程序，最近成功完成了340万美元的种子轮融资。该应用程序提供人工智能驱动的财富管理服务，并在推出虚拟人工智能助手之前已经吸引了225，000次的应用程序下载。此次融资的达成是在应用程序收入运行率达到180万美元的背景下实现的，使得这家位于纽约地区的初创公司的六人团队能够实现盈利。

Alinea Invest成立于COVID-19大流行期间，由联合创始人Anam Lakhani、Eve Halimi和首席技术官Daniel Nissenbaum创立。这家公司的目标是为年轻女性、Z世代以及移民子女提供个性化的财富管理解决方案。创始人在金融行业实习期间发现，许多类似他们的年轻女性面临投资方面的挑战，这促使了Alinea Invest的创立。

图片来源:Alinea Invest

Alinea Invest被描述为"Wealthfront与Robinhood的结合"，专为Z世代受众设计。该应用程序注重平易近人的设计，旨在使投资变得不那么令人生畏。目标用户包括刚刚踏入职场、获得第一笔薪水的年轻人，帮助他们实现投资组合的自动化。与其他以女性为中心的金融科技公司如Ellevest不同，Alinea Invest采用订阅业务模式，每年费用固定为120美元。

Alinea Invest的独特之处在于其“播放列表”功能，用户可以建立自己的直接索引，类似于在Spotify上策划音乐。用户可以根据主题如气候变化、女性领导力、人工智能等定制自己的ETF。截至目前，该公司通过内容营销成功吸引了大量用户，尤其是在TikTok上。

通过此次340万美元的融资，Alinea Invest计划推出人工智能财务顾问，进一步巩固其在人工智能市场的地位。该助手将以订阅方式推出，为用户提供交互式的投资帮助。Alinea Invest的目标是提供个性化、容易理解的投资教育，为Z世代女性提供财富管理的有效工具。

据悉，新一轮融资由F7Ventures和GFR领投，其他参投方包括Worklife Ventures（Bri Kimmel）、FoundersX Fund、Gaingels和Dropbox联合创始人Arash Ferdowsi。Alinea Invest将利用新资金进行产品开发，包括人工智能助手、个性化服务以及其他教育举措。

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