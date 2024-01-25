AI视野：剪映推出AI音色克隆功能；小红书文案生成器上线；HeyGen支持和AI进行视频聊天；Fotor在海外爆火

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
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🤖📱💼AI应用
剪映推出AI音色克隆功能
【AiBase提要:】
⭐只需录制5秒声音即可完成克隆，效果非常接近原声
⭐目前，该功能还在小规模测试，只有10%的用户可以体验
⭐对于AI声音创业公司来说是不小的打击
Midjourney网站Alpha版本优化
【AiBase提要:】
🖱探索页面新增了更丰富的鼠标悬停效果
🔄 探索页面增加了热门、精选和随机浏览选项 → 新增相似图片搜索功能（点击放大镜图标）
🖼 档案页面 新增了“时间轴”功能，通过在滚动条上移动鼠标，你可以查看或快速浏览不同日期的内容
红薯智语:小红书文案生成器 ，上传图片直接生成爆款文案
【AiBase提要:】
🔅上传一张图片能生成文案
🔅包括多种场景个性化生成文案
🔅图片识别效果十分精准
一个基于大语言模型的群聊知识助手——茴香豆
【AiBase提要:】
🤓 利用AI解决群聊冷场问题
😃 提供多种技术问题解答，不受非技术内容干扰
😃 可以集成到即时聊天工具（如微信、飞书）的群聊中
🤖 长上下文处理能力更强，记忆力超群
HeyGen发布最新功能演示 可通过文字和AI进行视频聊天
【AiBase提要:】
⭐ 用户可以通过文字和AI进行实时视频对话
⭐ 用户能够与AI进行更加直观和生动的交流
⭐ 标志着HeyGen在人工智能交流领域的不断创新
HeyGen地址:https://top.aibase.com/tool/heygen
微信AI升级微信对话开放平台 推出最新产品 “小微助手”
【AiBase提要:】
🤖 微信对话开放平台，零成本低门槛搭建对话机器人。
📈 多项能力升级与优化，简化对话配置。
💬 推出产品“小微助手”，提供电脑端交互。
Fotor在AI产品出海榜中遥遥领先
【AiBase提要:】
📊 产品排名:Fotor在AI产品出海榜中遥遥领先
📈 流量数据:Fotor比第2名高出21%，并远超其他出海AI产品
🔍 流量来源:Fotor网站流量76.35%来自自然搜索，21.45%来自直接打开
最新文生3D基础模型3DTopia，五分钟生成一件 “3D 展品”
【AiBase提要:】
🌟 从南洋理工大学和上海AI实验室推出
🌟 两阶段生成粗糙模型，再由 theeefiner 进行细化
🌟 部署3DTopia需要拉取文件并创建虚拟环境
📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI透明度承诺放缓，拒绝向公众开放内部文件
【AiBase提要:】
🤖 开放透明原则是OpenAI的特征
🤖 透明度降低引发外界担忧
🤖 公司未来发展仍存未知性
谷歌母公司Alphabet股价因人工智能热潮创新高
【AiBase提要:】
💻 Alphabet在人工智能领域的领先地位使其成为2024年的热门选择。
🤖 谷歌发布Gemini，一款据称在某些基准上能超越OpenAI的人工智能模型。
📈 Alphabet股价迅猛上涨，受到市场对其人工智能能力乐观情绪的推动。
什么值得买“AI问答机器人”通过备案
【AiBase提要:】
⭐ 什么值得买“AI问答机器人”通过备案许可
⭐ 对话式机器人“小值”即将上线
⭐ 值得买科技在AIGC研发和应用领域取得重要成果
阿里推生成模型开源框架SCEPTER 支持和简化图像生成
【AiBase提要:】
⭐ SCEPTER用于训练、微调和推理生成模型
⭐ SCEPTER支持文本到图像生成和图像编辑
⭐ SCEPTER提供完整的解决方案，包括数据管理、训练和推理
项目地址:https://top.aibase.com/tool/scepter
小红书提出创新框架:充分利用负样本提升大语言模型推理能力
【AiBase提要:】
📚 传统研究方法强调负样本价值
🔗 设计了模型专业化框架
🔎 充分利用负样本，提升推理能力
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2312.12832.pdf
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