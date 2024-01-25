最新文生3D基础模型 3DTopia，五分钟生成一件 “3D 展品”

划重点: - 研究人员推出了新款文生3D 基础模型3DTopia，可以在5分钟内生成出多样化、高精度的3D 模型。 -3DTopia 的推理过程分为两个阶段，第一个阶段生成粗糙模型，第二阶段用 theeefiner 进行细化。 - 部署3DTopia 需要一定的操作，但也有 Colab 笔记可供使用，一键完成部署。

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:来自南洋理工大学、上海 AI 实验室等机构的研究人员共同推出了一款名为3DTopia 的新款文生3D 基础模型。这个模型可以在短短五分钟内生成出多样化、高精度的3D 模型，让人仿佛置身于一个 “魔法博物馆” 之中。

这个 “魔法博物馆” 里陈列着各种展品，包括魔法镜子、水晶法杖以及机甲套装等。这些展品全都是由 AI 打造的，只需要提供一组文本，就能在五分钟内完成一件3D 展品。

3DTopia 的推理过程分为两个阶段进行。第一个阶段是根据提示词生成点云格式的粗糙模型。比如要生成一个机器人模型，第一阶段得到的模型就是一个粗略的轮廓。第二阶段则使用研究人员团队推出的 theeefiner 对粗糙的点云进行细化，并进行上色等操作。经过优化之后，最终的3D 模型呈现出高度逼真的效果。

为了使用3DTopia 创建3D 模型，需要对两个部分的工具进行部署。首先，需要拉取3DTopia 的文件，并使用 conda 创建虚拟环境完成安装。接着，还需要安装 theeefiner，并从 HuggingFace 上下载一个 checkpoint 文件并放到指定目录中。整个部署过程可能对于小白来说有一定难度，但是也有一份 Colab 笔记可供使用，只需要修改提示词和文件名，就可以一键完成部署。

通过3DTopia，不仅可以在 “魔法博物馆” 里创造出各种奇幻的展品，还可以在日常生活中应用于物品的建模。无论是布置办公室，还是构建月球的 “沙盘”，只要人们能想到，3DTopia 都能快速生成出想要的模型。

虽然3DTopia 的部署过程可能稍显繁琐，但是通过 Colab 笔记的改编，也能方便地完成部署。随着 AI 技术的不断发展，像3DTopia 这样的模型将为我们带来更多创造的可能性。

项目入口网址：https://top.aibase.com/tool/3dtopia

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