HeyGen发布功能演示 可通过文字和AI进行视频聊天

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:HeyGen又发布新功能，你现在可以和AI进行视频聊天了。这一功能让用户可以通过文字和一个具象的AI形象进行实时视频对话。这意味着用户可以和一个虚拟的人物进行视频交流，而这个人物的外貌、声音和回答都是由AI生成的。

HeyGen地址：https://top.aibase.com/tool/heygen

这项功能的实现，首先需要用户通过文字和AI进行对话，然后AI会生成一个具象的形象，并通过视频和用户进行实时交流。这种交流方式为用户提供了一种全新的体验，让用户能够与AI进行更加直观和生动的交流。

通过HeyGen的最新功能，用户可以通过和AI进行视频聊天来获取信息、娱乐或进行其他交流。这种形式的交流在某些场景下可能会比纯文本或语音对话更加方便和生动，因为用户可以通过视频直接看到AI生成的形象，从而更加直观地理解对方的回答和表情。

HeyGen的最新功能为用户提供了一种全新的交流方式，即通过文字和AI进行视频对话。这一功能的实现为用户带来了更加直观和生动的交流体验，让用户能够更加方便地获取信息、娱乐或进行其他交流。这一功能的推出标志着HeyGen在人工智能交流领域的不断创新，也为用户带来了更多可能性。

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