谷歌母公司Alphabet股价因人工智能热潮创新高

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:周三，Alphabet Inc.的股价迅猛上涨，一度超过公司历史最高收盘价，受到市场对其人工智能能力乐观情绪的推动。

这家总部位于加利福尼亚州山景城的公司股价上涨1.1%，收于每股148.70美元。在盘中交易中，该股上涨了1.9%，至149.86美元，超过了2021年11月创下的当前收盘高点149.84美元。根据彭博社汇编的数据，该公司目前估值约为1.9万亿美元。

人工智能的狂热推动着科技巨头的持续涨势，帮助Alphabet巩固其作为美国第三大市值公司的地位，仅次于苹果和微软。本月初，BMO Capital Markets的分析师Brian Pitz开始对这家搜索巨头的股票进行覆盖，并给予其超越市场预期的推荐评级，并称其为2024年的首选，这得益于该公司在人工智能领域的领先地位。

尽管多年来谷歌一直在大力发展尖端技术，但批评者普遍认为它在生成式人工智能领域（主要是OpenAI和Microsoft主导的领域）落后于竞争对手。

谷歌于去年12月发布了Gemini，这是支持其聊天机器人Bard的人工智能模型，该公司表示在某些基准上能超越OpenAI的GPT-4。分析师对谷歌将人工智能迅速应用于其产品和服务的速度感到乐观。

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