杰夫·贝佐斯表示AI更有可能拯救我们而非摧毁我们

## 划重点: 🔍 杰夫·贝佐斯在与俄罗斯计算机科学家Lex Fridman的最新访谈中，分享了对人工智能（AI）的深刻见解。 🛠 贝佐斯将ChatGPT等生成式AI工具称为“发现而非发明”，强调这些强大的工具更有可能帮助我们，而不是破坏我们。 🚀 亚马逊推出的人工智能机器人Amazon Q旨在提取业务细节，标志着该公司在AI领域迈出重要一步。

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:在最近的一次访谈中，亚马逊创始人与俄罗斯计算机科学家Lex Fridman进行了深入的交流，分享了对人工智能的个人见解。Bezos强调，像ChatGPT这样的生成式AI工具被他视为“发现”而非“发明”，并且对它们的能力感到不断惊讶。

他认为这些强大的工具更有可能帮助和拯救我们，而不是打破平衡、伤害我们或摧毁我们。杰夫·贝佐斯的观点表明，他对人工智能的未来充满信心，并认为其积极的作用将更为突出。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在人工智能领域取得显著进展的同时，亚马逊也推出了Amazon Q，这是一款旨在提取业务细节的人工智能机器人。作为亚马逊Web服务（AWS）的一部分，Amazon Q的目标是通过提供及时和相关的信息和建议，增强任务、加速决策过程，并激发员工的创造力，从而在AI领域取得实质性的进展。

Amazon Q与其竞争对手的一个关键区别在于其专注于业务，并与顶级的B2B公司集成。根据AWS首席执行官Adam Selipsky的说法，Amazon Q可以与Salesforce、Microsoft365、Google、Slack等40多家公司的软件无缝集成，能够提取并理解“构成您业务的所有细节，概念、产品名称、组织结构等”。

尽管亚马逊在人工智能领域进入较晚，与OpenAI的ChatGPT和谷歌的Bard相比，有更多时间创建和构建其人工智能模型，但Amazon Q也面临着一些挑战。然而，Amazon Q的推出在市场上引起了关注，反映在亚马逊股价自11月28日以来上涨了5.58%。

杰夫·贝佐斯的观点和亚马逊的最新举措表明，人工智能在未来将继续发挥重要作用，有望更多地成为解决问题和推动创新的有力工具。

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