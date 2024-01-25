IBM 预测全年营收增长超出预期，受到AI应用潮流推动

划重点: - 💼 IBM 预测全年营收增长超出市场预期，依靠企业对其 IT 软件和咨询服务的稳定需求，以应对人工智能的应用。 - 📈 公司重点发展软件和咨询服务，并加大对人工智能的投入，通过与各行业的整合，取得了不错的业绩。 - 💻 IBM 预计2024年的营收将以中个位数增长，达到4%-6% 左右，超过华尔街预期。

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:IBM 在周三发布的预测中，预计全年营收增长将超出市场预期，这是因为企业们寻求采用人工智能技术而对其 IT 软件和咨询服务的稳定需求。该公司的股价在盘后交易中上涨了8% 以上。

IBM 发言人表示，该公司将在2024年进行一些员工裁员，但会招聘更多的以人工智能为中心的职位，预计全年员工总数不会有太大变化。IBM 预计可能会有与2023年类似的再平衡费用，金额约为4亿美元。

在首席执行官阿文德・克里希纳（Arvind Krishna）的领导下，这个111多年历史的公司重新定位，将重点放在软件和咨询服务上，并加大对人工智能的投入，以应对不同行业对人工智能整合的需求。克里希纳首席执行官表示，IBM 的生成式人工智能业务(包括实际销售和各种服务)在第四季度相较上一季度大约翻了一番。

IBM 首席财务官詹姆斯・卡瓦纳表示，其中约三分之一的业务来自软件，其余的来自咨询服务。他还表示，该公司与德国的 SAP 等新客户签订了与人工智能相关的合同。

全球 X ETFs 的分析师梅・德（May De）表示:“IBM 在人工智能咨询领域具有明显优势，再加上其日益重要的人工智能软件解决方案，使其在竞争对手中处于有利地位。”

IBM 预计2024年的营收将以中个位数增长，大约为4% 至6%，超过华尔街对3% 的预期。

克里希纳首席执行官在财报电话会议上表示:“技术预算在2024年将与2023年基本持平。” 卡瓦纳补充说，IBM 在 “非常波动和不确定” 的经济环境中继续运营。尽管如此，IBM 报告的第四季度营收和调整后利润超出预期，其最大的业务部门 —— 软件业务增长约为3%。

基础设施部门，主要包括大型机业务，第四季度营收达46亿美元，高于 Visible Alpha 估计的42.9亿美元，其中得益于嵌入式人工智能芯片等的改进。

卡瓦纳补充说，汇率预计将使2024年的营收减少100个基点。

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