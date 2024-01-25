OpenAI透明度承诺放缓，拒绝向公众开放内部文件

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:自成立以来，OpenAI作为人工智能初创公司，一直以公开透明的原则为特征，并承诺向公众开放其内部文件。然而，最近的人事变动引发了一系列变化，OpenAI的透明度似乎在下降。《连线》杂志曾要求获取这些文件，却遭到了出人意料的拒绝。

OpenAI成立于2015年，由埃隆・马斯克等科技大佬联合创立，是一家非营利性研究实验室。其初衷是让社会和公众参与到强大人工智能的开发中，打破科技巨头的封闭模式。然而，《连线》杂志上个月要求OpenAI提供其管理文件、财务报表和利益冲突规则的副本时，却遭到了出人意料的拒绝。

在回应《连线》的要求时，OpenAI提供了一份信息量很少的财务报表，却没有提供其他内部文件。公司表示，“自2022年以来，OpenAI的做法与行业标准保持一致，不再公开分享额外的内部文件。” 这标志着OpenAI的透明度原则发生了改变。

去年11月，OpenAI发生了人事变动，解雇了首席执行官Sam Altman，然后重新聘用，引发公司内部危机。这次变动使得新董事会承诺进行结构性改革，并审视公司的问题。然而，透明度原则的下降似乎使得公司内部的一些关键信息难以被外界了解。

OpenAI的非营利性质的董事会在管理公司活动和技术方面保留最终决策权，但在透明度方面的改变引起了外界的质疑。公司在近几年逐渐放宽了其开放政策，特别是在成立了营利性子公司以吸引外部投资后。与此同时，公司的非营利组织部分几乎不接受公众支持，缺乏更透明的动机。

此次拒绝向公众开放内部文件的决定，可能使得关于OpenAI内部运作和人事变动等关键信息更难以被揭示。这也引发了一些关于公司透明度和治理结构的担忧。

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