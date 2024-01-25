微信AI升级微信对话开放平台 推出产品 “小微助手”

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:微信 AI 团队在微信公开课 PRO 上分享了微信对话开放平台的最新能力升级和解决方案。

微信对话开放平台是一个能够帮助开发者和商家快速搭建对话机器人的平台，实现零成本、低门槛的对话机器人搭建。运营人员可以通过微信扫码接入对话机器人，并配置核心数据，机器人会自动回答用户问题。平台提供了全渠道、实时部署生效的解决方案，包括在微信生态内接入公众号、小程序、微信客服、企业微信等能力接口，以及在外部应用中通过 API 调用部署对话机器人。微信对话开放平台的机器人能力已经广泛应用于腾讯集团和外部公司的业务场景。

微信对话开放平台在2023年进行了多项能力升级和优化，使对话配置更简单。平台提供了全新的图形化对话流程配置功能，开发者可以直观地看到配置结果和逻辑，大幅降低了配置的难度和时间。同时，平台提供了免费使用的现成模板和 ChatBuilder 能力，帮助开发者快速构建多轮对话的流程。此外，平台还推出了基于文档对话问答能力，开发者可以上传各种文档内容，机器人将通过理解文档内容提供准确的解答。创建新的对话机器人也变得更加简单，开发者可以将历史积累的数据文档导入给新机器人，机器人通过阅读文档了解历史数据并提供高质量的服务。

微信对话开放平台还对客服功能进行了优化和提升，支持实时查看和检索消息、智能辅助功能、消息提醒机制、问题学习模块等。开发者可以通过小程序配置微信对话开放平台机器人，使用更加便捷。

此外，微信 AI 团队还宣布了最新产品 "小微助手"，这是一个能够用于电脑端的效率工具，用户可以通过对话的形式与 PC 端进行交互。"小微助手" 是基于微信对话多年技术沉淀打造的桌面助手工具，提供了多种功能，包括 Json 魔方、Base64工具、密码工具、大模型接入、圈子共享、时间戳、进制转换、技能问答、百科、股票、提醒、天气等。"小微助手" 与微信对话开放平台无缝集成，用户也可以使用微信对话开放平台配置相关领域知识，通过简单的扫码授权步骤实现领域回答。

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