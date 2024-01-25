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特斯拉发布2023年全年财报：营收967.73亿美元 同比增长19%

2024-01-25 08:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:特斯拉公布了2023年的全年财报。报告显示，该公司在2023年总营收达到967.73亿美元，同比增长19%。其中，第四季度营收为251.67亿美元，同比增长3%。

在盈利方面，特斯拉在2023年实现了出色的表现。根据财报，全年GAAP营业利润为89亿美元，净利润为150亿美元。第四季度GAAP营业利润为21亿美元，净利润为79亿美元。此外，非GAAP净利润为109亿美元，第四季度非GAAP净利润为25亿美元。

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现金方面，特斯拉在2023年的营运现金流达到133亿美元，自由现金流为44亿美元。第四季度营运现金流为44亿美元，自由现金流为21亿美元。此外，特斯拉的现金及投资在第四季度季度环比增长了30亿美元，至291亿美元。

值得一提的是，特斯拉在2023年交付了超过120万辆Model Y，使其成为全球最畅销的车型。同时，特斯拉聚焦于未来增长的项目，尽管资本支出和研发费用达到历史最高值，但自由现金流依然强劲。

此外，特斯拉的储能装机总量在2023年达到了14.7吉瓦时，同比增长超过一倍。能源发电与存储业务的利润也在过去几年中大幅增长。服务和其他业务的毛利也有显著提升，从2019年的负5亿美元增加到2023年的5亿美元。

总体而言，特斯拉在2023年取得了显著的财务成果和业务增长。随着公司在未来继续推出创新产品和服务，并扩大在全球市场的布局，我们有理由期待特斯拉在未来的表现。

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