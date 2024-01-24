英伟达Jim Fan提出基础智能体概念 将是AI下一个前沿！

要点: 1、英伟达高级科学家Jim Fan提出了「基础智能体」的概念，将AI的发展引向下一个前沿。 2、Jim Fan认为「基础智能体」在现实、技能数量、身体形态等3个维度上进行扩展，将从根本上改变我们的生活。 3、Jim Fan带领的「Voyager」项目，展示了一个能在多种技能上大规模扩展的智能体。

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:英伟达高级科学家Jim Fan在最新的TED AI2023演讲中提出了「基础智能体」的概念，指出AI的下一个前沿将是能在虚拟和现实世界中泛化的通用智能体模型。

他认为，这将在现实、技能数量、身体形态等三个维度上进行扩展，并将从根本上改变人们的生活。在演讲中，Jim Fan分享了自己的心得，认为与听众建立联系是最佳方式。

「基础智能体」是一种掌握广泛技能、控制许多身体，并能够泛化到多个环境中的单一算法。Jim Fan认为，这将在虚拟和现实世界的多个领域得到应用，并通过扩展现实、技能数量和身体形态三个维度，从根本上改变我们的生活。

地址:https://drive.google.com/file/d/1NSY6MxMu3OPQ4U6hx0OxPq7EQB5XTcAG/view?pli=1

Jim Fan还带领了「Voyager」项目，展示了一个能在多种技能上大规模扩展的智能体，该项目可以在《我的世界》中自由活动，并进行探索和实验。

在演讲中，Jim Fan指出，AI领域发展的历史可以发现一个模式，即从专家模型到通用模型再到专业化的通用模型。他认为，一个单一的「基础智能体」将会比许多更小的模型更为强大。与此同时，AI智能体的终极目标是终身学习，并永远保持好奇心，通过不断的探险和挑战来实现技能的扩展。

Jim Fan分享了「Voyager」项目的具体实现细节，并解释了其中的「编码即行动」的核心要义。这个项目通过实现「自我反思」机制和建立技能库的方式，使得智能体可以自主地进行学习和扩展。而这一技术实现和前景展望，为人工智能的发展指明了一条新的方向，值得期待。

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