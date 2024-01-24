AI视野：谷歌发布视频生成模型Lumiere； AI女友陪聊月入20+万元；谷歌浏览器新增生成式AI；《幻兽帕鲁》疑似用AI卷设计

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
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🤖📱💼AI应用
谷歌发布视频生成模型Lumiere
【AiBase提要:】
⭐ 运动幅度和一致性表现良好
⭐支持文生视频，图生视频，视频生视频
⭐视频生视频支持局部修改以及风格化转换
谷歌浏览器新增3个重磅生成式AI!自动生成文本、壁纸等
【AiBase提要:】
📝 谷歌浏览器新增生成式AI功能
📱 自动生成文本、壁纸以及自动管理标签
💡 提供更好的搜索体验
InstantID in ComfyUI来了!9种风格可选
【AiBase提要:】
⭐️ 高效的角色保持工具
⭐️9种不同风格可选，可与PhotoMaker Styler通用
⭐️ 提供多种工作流选择
扩散模型更懂复杂提示词!Pika北大斯坦福开源新框架RPG-DiffusionMaster
【AiBase提要:】
⭐️ 扩散模型具备更强提示词理解能力
⭐️ RPG框架能生成更符合提示词要求的图片
⭐️ RPG在色彩、形状、空间等维度超越其他图像生成模型
v0.dev开源替代品来了 vx.dev可与GitHub无缝集成
【AiBase提要:】
🛠️ vx.dev可以与GitHub无缝集成，用户可以在GitHub上提交Issue生成UI代码。
🤖 利用AI模型如GPT-4，可根据描述自动生成代码。
👩💻 支持生成不同前端框架的用户界面代码。
📰🤖📢AI新鲜事
《幻兽帕鲁》疑似用AI卷设计，遭同行炮轰
【AiBase提要:】
🎮 《幻兽帕鲁》在Steam平台大卖，超越了《CS2》成为第二的游戏。
🎨 《幻兽帕鲁》丰富的内容设计和3D模型展示，引发了AI辅助设计的猜疑。
🕹️ 生成式AI对角色设计和游戏环境的改进正在改变游戏行业。
微软组建王牌AI团队专攻小模型，为大模型降本增效
【AiBase提要:】
💡 微软正在组建名为GenAI的团队
💡 目标是开发更小、更便宜的人工智能模型
💡 模型将专注于语言模型，类似于OpenAI的GPT-4
买个机器人端茶倒水有希望了?Meta推机器人框架OK-Robot
【AiBase提要:】
🤖 OK-Robot融合视觉语言模型识别物体
🏠 OK-Robot在真实家庭环境中取得成功率
🚀 机器人在家庭环境中执行日常任务提供新可能性
项目地址:https://ok-robot.github.io/
AI女友陪聊月入20+万元!社交账号光发“假图”吸粉2万
【AiBase提要:】
🤖 AI女友月收入高达3万美元，每月通过付费聊天和互动赚取高额收入
📈 社交账号热度持续上升: Lexi Love的社交账号在短时间内吸引了2.2万粉丝
🚫 OpenAI商店禁止发布类似机器人，引起了对于人机互动的讨论。
Artisse AI融资670万美元，打造更逼真的AI摄影应用
【AiBase提要:】
🚀 Artisse AI成功融资670万美元，专注于开发更逼真的照片
📸 与竞争对手不同，Artisse生成逼真照片注重细致的人物因素
💼 初期通过提供免费照片盈利，现已转向订阅模式，年收入达250万美元。
Anthropic反击音乐发行商禁令动议
【AiBase提要:】
1. 音乐发行商要求对Anthropic提出了初步禁令
2. Anthropic认为使用受版权保护的内容作为LLM训练数据是合理的
3. Anthropic不会对付费服务的客户数据进行AI模型训练
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