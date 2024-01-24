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AI视野：谷歌发布视频生成模型Lumiere； AI女友陪聊月入20+万元；谷歌浏览器新增生成式AI；《幻兽帕鲁》疑似用AI卷设计

2024-01-24 15:38 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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🤖📱💼AI应用

谷歌发布视频生成模型Lumiere

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【AiBase提要:】

⭐ 运动幅度和一致性表现良好

⭐支持文生视频，图生视频，视频生视频

⭐视频生视频支持局部修改以及风格化转换

项目地址:https://top.aibase.com/tool/lumiere

谷歌浏览器新增3个重磅生成式AI!自动生成文本、壁纸等

图片

【AiBase提要:】

📝 谷歌浏览器新增生成式AI功能

📱 自动生成文本、壁纸以及自动管理标签

💡 提供更好的搜索体验

InstantID in ComfyUI来了!9种风格可选

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【AiBase提要:】

⭐️ 高效的角色保持工具

⭐️9种不同风格可选，可与PhotoMaker Styler通用

⭐️ 提供多种工作流选择

项目地址:https://top.aibase.com/tool/comfyui-instantid

扩散模型更懂复杂提示词!Pika北大斯坦福开源新框架RPG-DiffusionMaster

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【AiBase提要:】

⭐️ 扩散模型具备更强提示词理解能力

⭐️ RPG框架能生成更符合提示词要求的图片

⭐️ RPG在色彩、形状、空间等维度超越其他图像生成模型

项目地址:https://top.aibase.com/tool/rpg-diffusionmaster

v0.dev开源替代品来了 vx.dev可与GitHub无缝集成

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【AiBase提要:】

🛠️ vx.dev可以与GitHub无缝集成，用户可以在GitHub上提交Issue生成UI代码。

🤖 利用AI模型如GPT-4，可根据描述自动生成代码。

👩‍💻 支持生成不同前端框架的用户界面代码。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/vx-dev

📰🤖📢AI新鲜事

《幻兽帕鲁》疑似用AI卷设计，遭同行炮轰

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【AiBase提要:】

🎮 《幻兽帕鲁》在Steam平台大卖，超越了《CS2》成为第二的游戏。

🎨 《幻兽帕鲁》丰富的内容设计和3D模型展示，引发了AI辅助设计的猜疑。

🕹️ 生成式AI对角色设计和游戏环境的改进正在改变游戏行业。

微软组建王牌AI团队专攻小模型，为大模型降本增效

【AiBase提要:】

💡 微软正在组建名为GenAI的团队

💡 目标是开发更小、更便宜的人工智能模型

💡 模型将专注于语言模型，类似于OpenAI的GPT-4

买个机器人端茶倒水有希望了?Meta推机器人框架OK-Robot

【AiBase提要:】

🤖 OK-Robot融合视觉语言模型识别物体

🏠 OK-Robot在真实家庭环境中取得成功率

🚀 机器人在家庭环境中执行日常任务提供新可能性

项目地址:https://ok-robot.github.io/

AI女友陪聊月入20+万元!社交账号光发“假图”吸粉2万

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【AiBase提要:】

🤖 AI女友月收入高达3万美元，每月通过付费聊天和互动赚取高额收入

📈 社交账号热度持续上升: Lexi Love的社交账号在短时间内吸引了2.2万粉丝

🚫 OpenAI商店禁止发布类似机器人，引起了对于人机互动的讨论。

详细内容点此查看:https://www.chinaz.com/2024/0124/1592785.shtml

Artisse AI融资670万美元，打造更逼真的AI摄影应用

【AiBase提要:】

🚀 Artisse AI成功融资670万美元，专注于开发更逼真的照片

📸 与竞争对手不同，Artisse生成逼真照片注重细致的人物因素

💼 初期通过提供免费照片盈利，现已转向订阅模式，年收入达250万美元。

Anthropic反击音乐发行商禁令动议

【AiBase提要:】

1. 音乐发行商要求对Anthropic提出了初步禁令

2. Anthropic认为使用受版权保护的内容作为LLM训练数据是合理的

3. Anthropic不会对付费服务的客户数据进行AI模型训练

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    AI 医疗 临床笔记

  • AI Dev Codes:AI 开发者工具

    AI Dev Codes 是一款面向 AI 开发者的工具，提供代码描述源语言参数的功能。用户可以通过该工具快速生成代码描述，提高开发效率。AI Dev Codes 还提供丰富的代码示例和使用场景，帮助开发者更好地理解和应用 AI 技术。

    AI 开发者工具 代码描述

  • ML-YouTube-Courses:探索YouTube上最新的机器学习/人工智能课程

    ML-YouTube-Courses是一个开源项目,致力于整理和索引YouTube上最新的、最好的机器学习课程。项目包含各种主题的课程,如机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等,涵盖基础知识和前沿技术。该项目帮助开发者和学习者高效地发现优质的在线教程。

    机器学习 深度学习 教育

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    人工智能 大型语言模型 奖励模型

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    Image2SFX Comparison 是一个用于图像转换为音效的应用程序。它能够将图像转换为对应的音效文件，并提供多种音效样式和选项。用户可以上传图像并选择适合的音效样式进行转换，以获得个性化的音效效果。Image2SFX Comparison 提供简单易用的界面和强大的图像处理技术，能够满足音效制作的各种需求。

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