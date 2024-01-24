Chrome M121发布：谷歌引入新AI功能，提升浏览器使用体验

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:今天，随着Chrome M121的发布，谷歌正式宣布将引入一系列新的生成式人工智能功能，旨在使浏览器更加易用和智能化。这些新增功能包括一个创新的选项卡管理器、一款协助写作的文本助手，以及在整个浏览器中自定义图稿和主题的选项。为启用这些新功能，用户需在“设置”页面中打开“实验性人工智能”开关，该开关位于三点下拉菜单中。

Chrome gen AI 文本辅助工具（Google）

选项卡管理器的作用在于利用内置人工智能，自动建议对Chrome窗口中打开的选项卡进行分类，并提供创建组的选项。这对于那些打开大量重复选项卡的用户来说将会是一项非常实用的功能。点击“组织类似选项卡”时，人工智能将会根据主题将打开的页面聚合在一起，例如，与购物相关的选项卡可能会被聚集在一组，并且智能系统可以建议类似“滑雪旅行购物装备”等名称。

Chrome的新文本辅助工具也带来了实际的应用，作为一项实验工具推出，帮助用户更轻松地起草文本，包括在谷歌评论或社交媒体帖子中。启用该功能时，用户需要选择“帮助我写作”，让工具完成句子或提供继续文本的选项。

此外，Chrome还允许用户个性化浏览器的视觉效果，这是一项全新的特性。通过选择侧边栏上的“自定义Chrome”按钮，用户可以指示AI为其生成主题。通过搜索描述，如“海滨小镇”或“银翼杀手氛围”，用户可以在选择之前预览AI生成的主题选项。

这一系列新功能的推出使Chrome更具竞争力，与微软注入人工智能的Bing引擎相媲美。尽管Bing在9月份推出了人工智能支持的选项卡分组和文本撰写助手，但Chrome仍然主导着美国浏览器市场份额，被用户广泛采用。

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