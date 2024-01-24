eBay裁员1000人，占公司总人数9%

**划重点:** 1. 🛑 eBay 决定裁员，裁员规模达1000人，占全职员工的9%。 2. 📉 尽管上季度盈利13亿美元，eBay 表示需要更加灵活，迅速做决策以实现长期可持续增长。 3. 💼 公司总裁兼首席执行官 Jamie Iannone 强调组织变革的必要性，计划在未来几个月内裁减承包商数量。

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:eBay 宣布计划裁员约1000名全职员工，占公司总人数的9%。与此同时，公司还计划在未来几个月内削减承包商的数量。这一决定使 eBay 加入了 Google、Discord、Twitch、Unity 等公司的行列，它们也选择在一月份而非假期前裁员。

尽管上季度公司宣布盈利13亿美元，形容为“又一个季度的稳健业绩”，eBay 表示有必要进行变革。公司总裁兼首席执行官 Jamie Iannone 表示，“有更多我们可以做的，以确保我们的成功”，并主张 eBay 应该成为一家“更加灵活”的公司，以便“更快地做决策”，从而为“长期、可持续的增长”做好准备。

值得注意的是，尽管上季度 eBay 首席财务官 Steve Priest 曾表示“对于我们的团队能够在季度财务承诺、保持谨慎的成本纪律以及执行支持我们战略的关键交付方面感到非常自豪”，但如今公司却声称“需要变革”。eBay 还表示过去的招聘速度过快，“虽然我们在推进战略方面取得了进展，但我们的总人数和支出超过了业务增长”，Iannone 表示。

公司发表的备忘录指出，尽管面临挑战性的宏观经济环境等外部压力，但 eBay 认为通过调整组织结构，改善端到端体验，并更好地满足全球客户的需求，可以更好地掌控内部可控因素。公司计划开始通知那些被裁员的员工，并在需要的地区进入磋商流程。为了提供一些空间和隐私，公司要求所有美国员工在1月24日居家办公。

Iannone 表示这些变化虽然艰难，但他有信心通过共同努力，eBay 将变得比以往更强大。未来几个月内，eBay 将呈现出一个更加专注、敏捷和响应灵活的形象，更好地实现其为所有人创造经济机会的目标。

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