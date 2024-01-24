我国实现电视开机广告全面取消 开机时长大幅缩短

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:自2023年底以来，国家广播电视总局联合工业和信息化部、文化和旅游部、市场监督管理总局等部门单位开展的治理电视“套娃”收费和操作复杂工作已取得显著成果。经过四个多月的推进，第一阶段工作已实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标。

在23日的治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会上，官方表示，有线电视和IPTV的开机广告已全面取消，开机时长也大幅缩短，从治理前的最多118秒减少到不超过35秒。

在压减收费包方面，各类收费包已大幅压减50%以上，其中有线电视压减72%，IPTV压减79%，互联网电视压减55%。每个终端的收费包数量也从治理前的最高86个减少到现在每个终端都不多于6个收费包。此外，电视界面的清晰度、易用性和透明度也得到了显著提升，收费和免费内容都有明显的标识。

有线电视、IPTV和互联网电视都加强了优质免费内容的供给，以满足观众的需求。全国有线电视网络上线的“重温经典”免费专区两个月内累计点击收看人次达2365万，累计收看时长达到1078万小时。

根据会议部署，2024年的治理工作将推动逐步实现一个遥控器看电视的功能。对于存量遥控器，将通过广泛宣传或上门服务的方式帮助观众使用红外遥控器学习功能，初步实现“一个遥控器看直播”。对于增量遥控器，将制定统一的标准规范，研发推出新型遥控器，以实现一个遥控器看电视的目标。此外，还将开展酒店电视操作复杂专项治理，积极推进电视机机顶盒一体化。

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