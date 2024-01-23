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治理电视套娃收费阶段成效公布 电视收费包实现压减50%

2024-01-23 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:在近日召开的电视套娃收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会上，国家广播电视总局联合多部门通报了治理电视套娃收费和操作复杂的第一阶段工作进展和成效。

经过四个多月的合力推进，第一阶段工作取得了显著成果。全国实现开机看直播的有线电视用户达到9249.5万，IPTV用户达到1.92亿，基本覆盖了具备升级条件的终端。这标志着开机看直播的目标已经基本实现。

看电视1

此外，治理工作还取得了其他方面的进展。直播回看业务得到了规范，回看更加清晰简便。有线电视和IPTV的开机广告全面取消，开机时长也大幅缩短，从治理前的最多118秒减少到不超过35秒。这些改进措施让用户在开机时能够更加快速地进入电视内容，提高了用户体验。

在收费方面，治理工作实现了收费包压减50%的目标，减轻了用户的经济负担。同时，对页面、导航、收费、应用等方面进行了清晰化、醒目化、透明化升级，收费免费内容都有显著标识，明显减少了用户的套娃感受。这些改进措施让用户在选择收费内容时能够更加明智和便捷。

此外，有线电视、IPTV和互联网电视都加强了优质免费内容供给，为用户提供了更多优质的免费内容选择。这些措施有助于提升用户的满意度和忠诚度，进一步推动了电视行业的健康发展。

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