马云的全新赛道浮出水面，不是预制菜

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:最近，马云的一系列投资动作曝光，进军的全新赛道浮出水面。他新开的公司有“一米八”、“马家厨房”，其中“一米八”旗下的子公司包括:海洋科技、农业科技、发酵科技、食品科技……“一米八“公司的多款国产深远海蛋白产品也已上线天猫、盒马销售。从这些进展可以看出，马云要做的并非此前传闻的预制菜，而是要用科技加持农业和食品行业。

马云曾经说过，今天很残酷，明天更残酷，后天很美好。重要的不仅是渡过今天和明天的残酷，而是要为后天，做些什么。结合他近年来的关注领域，马云在这个时候加大农业投资，应该是看准了未来。

马云深耕国内，新赛道日渐清晰

去年以来，多家以“一米八”命名的食品科技公司低调成立，并且还在不断开设新的子公司。这些公司马云都直接或间接持有部分股份，说明他很看好这个新赛道，还在不断增加对国内农业、食品方面的投入。

（图/消费者在盒马选购一米八鲜活贻贝）

天眼查显示，这些公司包括一米八海洋科技（浙江）有限公司、一米八农业科技(海南)有限公司、一米八海洋科技(舟山)有限公司、一米八海洋科技(温州)有限公司。近期又新增了一米八食品科技(浙江)有限公司和一米八发酵科技(杭州)有限公司。

退休以来，马云极少公开露面，在少数几次和乡村老师的交流中，每次都提到农业。他说，自己看了很多地方的农业技术，有的还去实践地试了，种菜、种茶、种草、种葡萄;养鱼、养牛、酿酒，他发现，农业做得好的地方，不是资源最好的，但一定是有创新技术，有独特思考，有想象力的。

“一米八”产品面世，不做预制菜，做深远海养殖

据一米八公司发布的信息，“一米八”的使命是“让农业因技术创新更美好”，希望通过技术创新来提升农业的效率，为消费者提供更好的高品质食材，让农民能够获得更高的收入。据了解，“一米八”这个名字，也是源自马云说的“每个妈妈都希望自己的孩子长到一米八”这一美好愿望。

（图/一米八大黄鱼养殖基地）

去年12月18日，“一米八”正式亮相杭州，推出舟山嵊泗列岛“一米八鲜活贻贝”、温州南麂列岛“一米八生冻大黄鱼”2款国产深远海蛋白产品。正如马家厨房此前辟谣的，马云做的不是预制菜。

“农业需要技术和独特创意”

据报道，马云多年前就表达过投入到农业领域的意向。退休以来，马云先后前往荷兰、日本、泰国等多个农业研究机构考察农业渔业技术。在国内，也曾被拍到在江苏、浙江等地参观和互联网有关的农业技术项目。

马云曾说，做农业需要想象力，农业需要技术，但独特的思考，独特的创意也非常重要。一米八系列公司成立，马云的农业新赛道出炉，进一步引发公众的期待:他的想象力会给这个古老行业带来什么样的变化?

（图/马云在各地参观农业技术）

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