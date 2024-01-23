德勤预测：芯片行业预计在 2024 年增长 13％

划重点: - 💰 Deloitte 预测，经历了2023年销售额下降9.4%至5200亿美元的低迷，芯片行业有望在2024年实现13%的强劲增长，达到5880亿美元。 - 💡 Deloitte 认为，虽然芯片行业具有周期性，但2024年有望迎来复苏。 - 📈 Deloitte 指出，多个因素将有助于芯片行业的复苏，包括存储芯片市场的恢复、PC 和智能手机市场的反弹以及全球顶级芯片公司市值的增长等。

根据 Deloitte 的最新全球半导体行业展望报告，经历了2023年的困难条件后，芯片行业有望在2024年迎来复苏。报告指出，尽管芯片行业具有周期性，但预计存储芯片市场将恢复，并达到2022年的水平，这是主要驱动因素之一。另外，股市的积极反应也被视为一个先行指标，到2023年12月中旬，全球前十大芯片公司的总市值已达到3.4万亿美元。

在2023年，PC 和智能手机等终端市场经历了下滑，预计在2024年将实现4%的增长，这对于芯片行业至关重要，因为通信和计算芯片的销售在2022年占整体芯片销售的56%。

Deloitte 的报告还详细探讨了行业健康的关键指标，包括库存和晶圆利用率。今年秋季库存高达600亿美元以上，这将成为2024年上半年销售的重要阻力。但报告指出总体呈现积极趋势。

然而，芯片行业对更高的利用率需求，预计在2023年第四季度将低于70%，这可能意味着实现盈利将需要一些时间。

报告的执行摘要概述了2024年芯片行业的五个关键议题:

- 生成式人工智能加速器芯片:报告预计，2024年销售额预计超过500亿美元的生成式人工智能驱动芯片将占据总销售额的8.5%。然而，这些高价值芯片的相对小规模生产可能会影响整体制造能力和行业利用率。

- 智能制造趋势:Deloitte 探讨了智能制造的趋势和行业对生成式人工智能的采用情况，揭示了半导体生产领域不断变化的格局。

- 全球组装和测试能力:报告强调了行业对全球更多组装和测试能力的需求，认为这是未来增长的关键方面。

报告还指出了半导体行业的知识产权（IP）安全和网络攻击的潜在威胁，以及出口对先进工艺节点制造设备、技术和先进生成式人工智能芯片的管制对地缘政治的影响。

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