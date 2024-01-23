甲骨文的 OCI 生成式 AI 服务现已推出

划重点: 🔹 Oracle 的 OCI Generative AI 服务现已普遍可用，客户可选择来自 Cohere 和 Meta 的模型，可在云端和本地部署。 🔹 Oracle 预览了一系列 OCI Generative AI Agent 的第一个版本，旨在改变数据驱动决策的方式。 🔹 Oracle 简化了将 AI 集成到现代工作负载中的过程。

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:Oracle 宣布了 Oracle Cloud Infrastructure（OCI）Generative AI 服务的普遍可用性，以及使企业更轻松地利用生成 AI 的最新进展的新创新。

OCI Generative AI 服务是一项完全托管的服务，无缝集成了来自 Cohere 和 Meta Llama2的大型语言模型（LLM），以解决各种业务用例。OCI Generative AI 服务现在具有支持100多种语言的多语言功能，改进的 GPU 集群管理体验和灵活的微调选项。客户可以在 Oracle Cloud 和通过 OCI Dedicated Region 在本地使用 OCI Generative AI 服务。

“Oracle 的 AI 重点是解决实际的业务用例，以实现在企业中的广泛采用。为此，我们正在将 AI 嵌入到技术堆栈的所有层中，通过将生成 AI 集成到我们的应用程序和融合数据库中，并提供新的 LLM 和托管服务，所有这些都受到快速且具有成本效益的 AI 基础架构的支持，”Oracle 云基础设施高级副总裁 Greg Pavlik 表示。“我们不提供需要组装的工具包，而是提供一个功能强大的预构建生成 AI 服务和功能套件，这些服务和功能可以共同解决客户更智能、更快速地解决业务问题。”

简化生成 AI 模型的定制化

为了帮助客户解决以文本生成、摘要和语义相似性任务为重点的业务问题，来自 Cohere 和 Meta Llama2的最新模型将在一个可通过 API 调用消耗的托管服务中提供。此外，客户还可以将生成 AI 轻松安全地嵌入到其技术堆栈中，具有严格的数据安全和治理。

客户可以使用自己的数据通过检索增强生成（RAG）技术进一步改进这些模型，从而使模型了解其独特的内部操作。目前处于测试版阶段的 OCI Generative AI Agents 服务与 RAG agent 相结合，结合了 LLMs 的强大功能和基于 OCI OpenSearch 构建的企业搜索，提供增强的上下文结果。该 agent 使用户能够以自然语言与各种企业数据源进行对话，而无需专业技能。检索到的信息是实时的，即使是动态数据存储，结果也会提供对原始源数据的引用。

最初的测试版支持 OCI OpenSearch。即将推出的版本将支持更广泛的数据搜索和聚合工具，并提供访问具有 AI 矢量搜索功能的 Oracle Database23c 以及具有 Vector Store 的 MySQL HeatWave。Oracle 还将在其一套 SaaS 应用程序中提供预构建的代理操作，包括 Oracle Fusion Cloud Applications Suite、Oracle NetSuite 和 Oracle Health 等行业应用程序。

“通过今天的新闻，Oracle 将生成 AI 引入到客户的工作负载和数据中，而不是要求客户将其数据移至单独的矢量数据库，”IDC 全球人工智能和自动化研究实践副总裁 Ritu Jyoti 表示。“通过一个通用架构，将生成 AI 集成到 Oracle 生态系统的所有部分，从 Autonomous Database 到 Fusion SaaS 应用程序，Oracle 将生成 AI 带到了已经存在的以 EB 级别计的客户数据所在的地方，无论是在云数据中心还是本地环境中。这大大简化了组织在现有业务运营中部署生成 AI 的过程。”

在 Oracle 的整个堆栈中嵌入生成 AI

Oracle 领先的 AI 基础设施和全面的云应用程序组合为客户的信任创造了强大的组合。通过将生成 AI 集成到其包括 ERP、HCM、SCM 和 CX 在内的云应用程序组合中，Oracle 使客户能够利用现有的业务流程中的最新创新。此外，Oracle 正在将生成 AI 能力嵌入到其数据库组合中，以使客户能够构建自己的 AI 驱动应用程序。通过 Autonomous Database Select AI，客户可以通过将私有企业数据与生成 AI 的生产力和创造力相结合，加速应用程序开发或创建新的业务解决方案。

为了帮助客户使用开源库（如 Hugging Face 的 Transformers 或 PyTorch）构建、训练、部署和管理 LLMs，Oracle 还在扩展 OCI Data Science 的功能。新的 OCI Data Science AI Quick Actions 功能将于下个月测试版，它能够以无代码方式访问各种开源 LLMs，包括 Meta 或 Mistral AI 等领先供应商。

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