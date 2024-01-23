AI视野：哄哄模拟器爆火；零一万物多模态模型上线；InstantID模型发布；Depth Anything社交网络走红

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🤖📱💼AI应用
哄哄模拟器爆火70万网友同时在线难倒开发者
【AiBase提要:】
🔥 「哄哄模拟器」24小时爆火，70万网友在线哄赛博女友!10亿token一天烧完
🎮 游戏模拟哄赛博女友原谅，得高原谅值考验情商
💔 用户赛博女友哄赔10亿token，开发者困扰流量及开发问题
InstantID模型发布 相比PhotoMaker保留了良好的文本可编辑性
【AiBase提要:】
👩🔬 InstantID实现了更好的保真度
👨🎨 InstantID支持多重参考
🎭 InstantID保留了良好的文本可编辑性
项目地址:https://top.aibase.com/tool/instantid
模型下载地址:https://huggingface.co/InstantX/InstantID
谷歌Gmail新功能“Help Me Write”将很快支持语音输入
【AiBase提要：】
📱 "Help Me Write"新功能即将支持语音输入
🤖 语音输入功能将使用户更轻松地起草电子邮件
📧 功能目前仍处于实验室测试阶段
傅盛发布猎户星空大模型Orion-14B 拥有140亿参数规模
【AiBase提要:】
🌐140亿参数规模的大模型发布
🌐 猎户星空大模型的特点
🌐 猎户星空提供的AI辅助决策服务
开源地址:
https://github.com/OrionStarAI/Orion
https://huggingface.co/OrionStarAI
零一万物Yi-VL多模态语言模型上线
【AiBase提要:】
🔹 Yi-VL模型在英文数据集MMM和中文数据集CMMMU上领先
🔹 Yi-VL-34B、Yi-VL-6B两个版本在全新多模态基准测试MMM上表现出色
🔹 Yi-VL模型训练过程分为三个阶段
Yi-VL 模型地址:
https://huggingface.co/01-ai
https://www.modelscope.cn/organization/01ai
讯飞星火大模型V3.5将于1月30日发布 星火开源大模型等将亮相
【AiBase提要:】
⭐ 讯飞星火V3.5将基于全国产化算力平台进行训练
⭐ 首次实现了全民开放大模型，核心能力大幅提升
⭐ 发布首部企业史《星火相传》，回顾创业精神谱系
港大、TikTok推新MDE模型Depth Anything 分分钟看穿纪念碑谷式错觉图像
【AiBase提要:】
🔸Depth Anything是一种可以利用大规模无标注图像的单目深度估计模型
🔸模型具备更好的零样本能力以及更好的效果
🔸设计一种数据引擎来收集和自动标注大规模无标注数据，扩大数据集的规模
📰🤖📢AI新鲜事
AI语音公司ElevenLabs B轮融资8000万美元，估值超10亿美元
【AiBase提要:】
🤖 完成8000万美元B轮融资，由Andreessen Horowitz、Nat Friedman等领投。
💼 公司计划通过改进检测工具、与分发平台合作等方式提高AI语音技术的责任和道德发展水平。
🚀 本轮融资将用于产品开发、扩展基础设施和团队、AI研究以及加强安全措施。
产品体验入口:https://top.aibase.com/tool/elevenlabs
Anthropic计划为Claude增加图像识别能力
【AiBase提要:】
🚀 Claude即将具备图像识别能力。
💰 Anthropic已得到Amazon和Google支持。
🔥2024年收入预计达50亿美元。
LeCun：生成模型不适合处理视频，AI 理解视频得在抽象空间中进行预测
【AiBase提要：】
⭐ 生成模型不适合处理视频
⭐ AI理解视频需要在抽象空间中进行预测
⭐ 需要新的架构来处理视频输入
Stable Diffusion采样器原理对比及选择建议
AiBase提要：
⭐DDIM通过更少的处理步骤就能取得更佳的效果。
⭐PLMS在 50 步处理过程中，就能实现比DDIM在 1000 步中所达到的更高图像质量。
⭐Euler是最简单直接的采样器，处理速度快
OpenAI 竞争对手 Cohere 正在洽谈融资10亿美元
【AiBase提要:】
📈 加拿大初创公司Cohere将融资10亿美元
💰 目前估值达到22亿美元
🤖 Cohere开发大型语言模型
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