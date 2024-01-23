特斯拉Cybertruck全国巡展启动 8大城市同步亮相

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:特斯拉官方宣布，Cybertruck全国巡展即将开启，S3XY全系车型将亮相上海、北京等8大城市。此次巡展旨在展示特斯拉的创新技术和产品实力，进一步提升品牌知名度。

特斯拉Cybertruck是特斯拉最新推出的电动皮卡车型，具有独特的外观和强大的性能。尽管特斯拉曾暂停了中国和欧洲用户的预订，但此次全国巡展将为消费者提供近距离了解这款电动皮卡的机会。

据了解，特斯拉Cybertruck后轮驱动版本起价为60990美元，续航402公里，百公里加速6.7秒，最高车速180公里/小时，将于2025年上市。全驱Cybertruck售价为79990美元，续航547公里，零百加速4.3秒，最高时速180公里/小时，今年就会上市。此外，特斯拉还推出了一款99990美元的野兽版，续航515公里，百公里加速2.7秒，最高时速为209公里/小时，同样在今年上市。

内饰方面，Cybertruck前排配备18.5英寸巨型触摸屏，后排配备9.4英寸触摸屏，并采用全新的用户界面。此外，新车还配备了无线手机充电板、65W USB-C接口和120V /240V插座，为乘客提供便利的充电体验。

此次特斯拉Cybertruck全国巡展将在上海、北京、深圳、成都、南京、杭州、西安、重庆8大城市同步亮相。消费者可以在当地的特斯拉展厅亲身体验Cybertruck的独特魅力和强大性能。

（举报）