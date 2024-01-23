麻省理工新研究发现 人工智能不太会取代人类的工作

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室（CSAIL）进行的新研究挑战了之前对人工智能对就业和自动化的预测。尽管许多先前的研究表明，人工智能可能会在未来几年内自动化大量工作，但这项最新研究认为实际情况可能比预期更为缓慢。

研究集中在需要视觉分析的工作领域，如在生产线上检查产品质量。研究人员发现，尽管有些任务可以通过人工智能实现自动化，但从经济角度看，自动化的吸引力相对较低。研究科学家Neil Thompson表示，尽管有巨大的自动化潜力，但许多任务目前并不具备经济上的自动化吸引力。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

研究中提到了一个例子，即面包师的工作。虽然一些与食品质量检查相关的视觉任务可以自动化，但根据研究估计，部署一个简单的人工智能系统的成本远高于通过自动化实现的实际工资节省。因此，研究得出结论，目前情况下雇佣人类仍然是更为经济的选择。

研究人员还考虑了通过供应商提供的自托管人工智能系统，这些系统只需进行微调而无需从头开始训练。然而，研究人员认为，即使系统成本降低到1000美元，这也不足以为企业带来足够的经济效益，因此自动化仍然在经济上不切实际。

最后，研究结果强调了人工智能自动化可能比预期更为缓慢的事实，并建议政策制定者和开发人员应认识到这一过程需要数年甚至数十年的时间，从而有足够的时间采取相应的政策和措施来应对未来的挑战。

（举报）