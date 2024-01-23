瑞银：标普500指数创历史新高后，AI股乐观情绪未来十年可能会继续走强

**划重点:** 1. 🤖 UBS全球财富管理团队表示，2024年投资者对人工智能的热情将继续是美国股市的主要主题，推动科技股在未来十年内走高。 2. 💹 预计全球人工智能收入将在2027年底前增长15倍，达到4200亿美元，其中半导体行业，尤其是人工智能计算和图形处理芯片的需求将在未来12至18个月内保持强劲。 3. 📈 尽管S&P500指数创历史新高，但UBS分析师表示，这并不意味着市场将开始下跌。他们认为，2024年可能会进入“消化阶段”，但股市的涨势有望在今年继续，受益于美国经济软着陆和健康的盈利增长。

站长之家(ChinaZ.com) 1月23日 消息:在上周人工智能助力科技股大涨并将S&P500推至历史新高之后，瑞士银行瑞银全球财富管理团队表示，投资者对人工智能的热情将继续是2024年美国股市的主要主题，并将推动科技股在未来十年内走高。

“尽管迄今为止表现强劲，但我们认为对人工智能及相关公司，特别是半导体行业的投资案例将在2024年持续存在，并实际上将会加强，”瑞银全球财富管理首席投资官Solita Marcelli在周一致函给客户的备忘录中写道。

该银行预计，全球人工智能收入将在2022年的280亿美元基础上，在2027年底前增长15倍，达到4200亿美元，这将主要受到未来12至18个月对人工智能计算和图形处理单元芯片的“特别强劲需求”的推动。

这一预测在行业内最大的芯片制造商之一台积电（TSMC）最近的财报中得到了印证。该公司上周表示，去年第四季度利润和收入超出预期，并表示预计由于今年对人工智能应用中高端芯片需求的强劲增长，2024年将实现强劲的收入增长。

台积电在美国上市的股票上周飙升了12.8%，创下自2022年11月11日以来的最佳周表现，根据道琼斯市场数据。

“我们认为人工智能可能是本十年的科技主题，因为我们在其他地方并没有看到类似的增长潜力，” Marcelli及其团队写道。

与此同时，分析师们认为，大市值科技股的高估值是合理的。Marcelli表示，全球半导体股正以约25%的溢价交易，相对于它们的五年平均水平，这意味着溢价得到了过去五年半导体行业的显著发展的支持，涉及多个超级趋势和强大的定价权。

上周，标普500指数首次创下自2022年初以来的新高，结束了美国金融市场经历了超过40年最激进的货币紧缩周期的痛苦两年。该大型股指数在接近一个月的时间内交投在接近历史最高水平的范围内。周五，科技巨头公司的强劲涨势最终推动标普500指数创下历史新高。

虽然股市的历史新高通常会引发“卖出”按钮的闪烁标题，但Marcelli及其团队表示，目前并不需要过于担忧。他们在周一的备忘录中写道:“在过去的60年中，跟随新历史新高后的一年、两年和三年期间，标普500的回报平均分别为12%、23%和39%。”

然而，瑞银分析师表示，2024年不会重演2023年的情景，当时标普500涨幅超过24%，道琼斯工业平均指数年底接近历史最高水平。

相反，Marcelli指出，美国股市可能会进入“消化阶段”，但她表示，这一涨势可能会在今年的过程中进一步延续，得益于对美国经济软着陆的进一步证据以及健康的盈利增长。

根据FactSet数据，周一美国股市在周五创下标普500和道琼斯工业平均指数历史新高的基础上进一步上涨。标普500上涨0.2%，报4，851点，而道琼斯工业平均指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.4%。

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