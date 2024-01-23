OpenAI 竞争对手 Cohere 正在洽谈融资 10 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 1月23日 消息:据英国《金融时报》报道，OpenAI 的竞争对手 Cohere 正在洽谈筹集最多10亿美元的资金。

随着人工智能竞赛的升温，这将是这家加拿大初创公司有史以来获得的最大一笔资金。Cohere 迄今为止已完成四次融资，最后一次融资是在2023年6月，这家初创公司的估值达到22亿美元。当时的支持者有 Nvidia 和 Oracle，以及风险投资公司 Index Ventures 和 Inovia Capital。

前谷歌科学家艾丹·戈麦斯 （Aidan Gomez） 和尼克·弗罗斯特 (Nick Frosst) 与张伊凡 (Ivan Zhu) 一起创立了 Cohere。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

戈麦斯与人合着了著名的《变形金刚》开创性论文，该论文彻底改变了大型语言模型。Frosst 曾在图灵奖获得者 Geoffrey Hinton 的多伦多团队领导下的 Google Brain 工作。

Cohere 为企业开发大型语言模型，以使用自己的数据构建人工智能聊天机器人等自定义应用程序。相比之下，OpenAI 的大型语言模型旨在为消费者和企业提供更广泛的使用。

CB Insights 的最新研究显示，人工智能初创公司的估值比非人工智能初创公司“高得多”，在 B 轮融资中获得的估值比非人工智能初创公司高出1.5倍以上。

然而，估值飙升并不是融资增加的结果，因为自2021年以来估值持续下降。CB Insights 表示，2023年人工智能初创公司的股权交易总额降至2017年以来的最低水平。

该研究公司表示，这种下降确实“表明投资者正在将精力集中在整个行业的质量上。”

“对于目前能够吸引投资者注意力的精选人工智能初创公司来说，这让他们在融资时获得更好的交易条款和更高的估值。”

其它关联融资新闻

ElevenLabs

总部位于纽约的ElevenLabs开发用于创建合成声音的人工智能语音解决方案。其生成技术可用于将文本转换为语音。用户还可以创建自然的人工智能声音，用于内容创建和营销材料等用途。

该初创公司推出了一系列新产品，包括用户可以上传和访问人工智能语音的语音库，以及用户可以使用人工智能为29种语言的内容配音的配音工作室。

最新融资:8000万美元，B轮融资

主要投资者:Andreessen Horowitz、Nat Friedman（前 GitHub 首席执行官）、Daniel Gross(前苹果机器学习总监)

其他投资者:红杉资本、Smash Capital、SV Angel、BroadLight Capital 和 Credo Ventures

资金计划:资金将用于研究、扩大基础设施、开发特定垂直领域的新产品以及加强安全措施以确保负责任的部署。

Sakana

日本的Sakana正在尝试构建“基于自然启发智能”的基础模型。

该初创公司由前谷歌人工智能研究员 Llion Jones 和 David Ha 创立。Sakana 已经与日本最大的电信公司 NTT 建立了人工智能研究合作伙伴关系。

最新融资:3000万美元，种子轮

领投方:Lux Capital

其他投资者:Khosla Ventures

资金计划:这些资金将用于在日本建立人工智能实验室，包括聘请研究人员和工程师。

Vicarius

总部位于纽约的Vicarius开发网络安全工具，帮助企业保护自己免受软件利用。其自主漏洞修复平台旨在整合漏洞评估和修复。

最新融资:3000万美元，B轮

领投方:Bright Pixel Capital

其他投资者:AllegisCyber Capital、AlleyCorp、Strait Capital

融资计划:Vicarius 联合创始人兼首席执行官 Michael Assraf 告诉 TechCrunch，Vicarius 将采取行动支持其产品路线图并扩大团队规模。

Recraft

图像生成平台Recraft仅在八个月前推出，但已吸引了超过30万用户。Recraft 正在尝试通过自己的基础模型提供图像生成功能，声称这将“从根本上提高人工智能生成图像的质量”。

最新融资:1200万美元，A轮融资

主要投资者:Khosla Ventures 和 GitHub 前首席执行官 Nat Friedman

其他投资者:RTP Global、Abstract VC、Basis Set Ventures、Elad Gil

融资计划:新资金将用于引进“专家团队”来开发自己的基础模型，而不是依赖像Stable Diffusion这样的开源系统。

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