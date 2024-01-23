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首批苹果Vision Pro头显已发货 2月2日正式开售

2024-01-23 09:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:苹果Vision Pro已经开启预售，并传出首批产品已发货的消息。根据美国预定者的最新动态，苹果已经开始向首批用户发送Vision Pro头显。

然而，尽管产品已经发货，但正式的开售日期为2月2日。这意味着，即使这些产品提前到达消费者所在地，也会在2月2日才会进行配送，用户无法提前拿到。

值得注意的是，苹果为了确保预定用户能够第一时间拿到新品，采取了与国内iPhone等产品类似的策略。

此外，有苹果员工提前泄露了Vision Pro的外包装造型。令人关注的是，这款头显的包装盒异常巨大，这与苹果近年来倡导的环保理念大相径庭。

首批苹果Vision Pro头显已发货！巨大包装盒曝光：极其不环保

作为一款穿戴式新设备，Vision Pro的配件相当繁杂。除了Vision Pro主机外，包装内还包括各种带子、Light Seal、抛光布、电池包、USB-C充电头和数据线等。

苹果Vision Pro提供256GB、512GB和1TB三种版本，售价分别为3499美元、3699美元和3899美元。折合成人民币，售价分别为2.5万元、2.66万元和2.8万元。

目前，国内第三方平台上有不少代购商家上架了Vision Pro，售价基本在3.5万-7万元之间，甚至最高被炒到了9万元。

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