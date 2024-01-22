抖音回应放贷余额近4000亿元：信息不实

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:抖音发布辟谣公告:某自媒体称“抖音等字节系公司的放贷余额近4000亿”，此为不实信息。
根据抖音黑板报官方辟谣公告，谣言称“抖音悄然跃入放贷第一阵营，近4000亿天量直逼蚂蚁。"抖音对此否认表示:信息不实。
以下为辟谣内容:
某自媒体称“抖音等字节系公司的放贷余额近4000亿”，此为不实信息。
深圳市中融小额贷款有限公司
2024年1月22日
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:抖音发布辟谣公告:某自媒体称“抖音等字节系公司的放贷余额近4000亿”，此为不实信息。
根据抖音黑板报官方辟谣公告，谣言称“抖音悄然跃入放贷第一阵营，近4000亿天量直逼蚂蚁。"抖音对此否认表示:信息不实。
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在茅台集团市场工作会上，茅台副总经理王晓维表示，预计今年茅台集团酒类板块营收超1500亿元，利润超千亿，分别同比增长18%和16%。茅台冰淇淋，茅台酒心巧克力，酱香拿铁合计实现营收约4.3亿元，同比增长约50%。茅台与德芙巧克力合作推出的茅小凌酒心巧克力也深受消费者喜欢，此次上市的酒心巧克力共分为经典口味、减糖口味两款产品，每款产品都有三个规格，即12颗礼盒装，6颗礼盒装，2颗自享装，单颗茅台巧克力最低价格在14元左右。
真我12系列将在本月正式发布，包含真我12、真我12Pro和真我12Pro三款机型。其中真我12Pro真机照已现身社交平台，所有参数细节提前揭晓。realme徐起表示，真我12Pro系列开启中国手机潜望新元年，再次颠覆旗舰潜望长焦体验。
华为官方发文称，近日，中国移动研究院、浙江移动联合华为在杭州多地率先完成了5G-A室外连片组网与室内的3CC建设，现网实测平均下行速率已超过4Gbps。此举打造了5G-A3CC先锋示范区，也标志着浙江移动已经正式开启5G-A规模商用之路。相比较传统5G网络，3CC利用260MHz的大带宽为用户提供极致的网络体验，满足裸眼3D与XR/VR的点播、直播、云游戏等新业务的网络需求。
近日，2023年三亚杂交水稻年亩产4000斤高产技术集成示范项目完成第三季测产，三季合计年亩产达2046.5公斤，顺利实现了年亩产4000斤的目标，创造了国内热带地区杂交水稻种植的新纪录。海南三亚属于热带海洋性季风气候区，年平均气温高达约26℃，水稻生育期相对较短，一年可以种三季，但是产量普遍不高。中国科学院成都生物研究所副研究员涂升斌评价说：这是三亚第一次进行杂交水稻年亩产4000斤试验示范，首次试验就实现目标，非常不容易。
快科技12月25日消息，统信软件官方宣布，旗下的统信UOS系统在云南地区连续中标30 教育信创采购项目，彰显了在云南市场的深度覆盖，以及在教育信创行业的领先。其中覆盖了云南省教育厅，以及10个地市的教育局，还有多所幼儿园、小学、中学、学院。共有4000多套统信UOS系统，在这些地方得到应用。在云南地区，统信软件的教育信创产品已完成从基础教育到高等教育各领域的覆盖，可满足学校对于信息化、数字化教学的迫切需求。
靠唠嗑收获千万粉丝关注，是一种怎样的体验?“Thurman猫一杯”或许深有体会。从2020年4月发布第一条吐槽法国快递时效的视频开始，她几乎事无巨细地分享生活日常，吸引粉丝们与之互动诞生出多个花名。我一直跟自己说我能熬，所以慢慢来，只追求快是做不好事情的。
美国当地时间1月6日，阿拉斯加航空公司1282号航班遭遇了一次空中惊魂。在俄勒冈州波特兰上空起飞几分钟后，一个机身组件意外分离，导致一扇窗户和部分侧壁消失，氧气面罩自动展开。这部神奇幸存的iPhone成为了此次事件的焦点之一。
财经频道对话董明珠，谈论了多个外界对董明珠的评价以及热议话题等。董明珠在回应和和气气不好吗？董明珠还称，从营收和效益上来说，2023年是格力成立33年以来收益最好的一年。
首次直播就被骂哭了。作为有着近4000万粉丝的抖音头部主播，白冰首次直播备受关注。想要将地方文旅品牌做大，做强，持续吸引消费者到当地旅游消费，将互联网热度转化为线下消费热度是要看当地文旅的自我休养。
美国当地时间1月6日，阿拉斯加航空公司1282号航班发生了一件奇闻轶事。一架飞机刚刚起飞，就有一个紧急出口的部件意外掉落，造成飞机一侧的窗户和一部分侧壁不见了，乘客的氧气面罩也自动弹出。”另外，前一段时间苹果质量出了问题也上了热搜，比如一开始的发热、镜头进灰、边框掉漆、屏幕划痕、扬声器爆音，甚至还有开相机就花屏的问题有背板溢出胶水的情况，不过目前看来背板溢胶的情况只在美国出现，国内还没有用户反映。
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Vary-toy是一个小型Vary模型，基于Qwen-1.8B作为基础“大”语言模型。Vary-toy引入了改进的视觉词汇，使模型不仅具备Vary的所有特性，还具有更广泛的泛化能力。具体来说，在生成视觉词汇的过程中，我们用目标检测驱动的正样本数据替换自然图像的负样本，更充分地利用了词汇网络的容量，使其能够高效地编码与自然物体对应的视觉信息。在实验中，Vary-toy在DocVQA上实现了65.6%的ANLS，在ChartQA上实现了59.1%的准确率，在RefCOCO上实现了88.1%的准确率，在MMVet上实现了29%的准确率。定价：免费试用，付费版本定价待定。定位：为研究人员提供在资源有限的情况下在普通GPU上训练和部署LVLMs的解决方案。
GALA是一个框架，它以单层着衣的3D人体网格作为输入，并将其分解为完整的多层3D资产。输出可以与其他资产组合，创造出任意姿势的新颖着衣人体化身。通过一系列分解步骤，我们在共享的规范空间中获得了多层3D资产，以姿势和人体形状进行了规范化，从而支持对新身份的轻松组合和对新姿势的重新动画。我们的实验证明了我们的方法相对于现有解决方案在分解、规范化和组合任务中的有效性。
Lumiere是一个文本到视频扩散模型，旨在合成展现真实、多样和连贯运动的视频，解决视频合成中的关键挑战。我们引入了一种空时U-Net架构，可以一次性生成整个视频的时间持续，通过模型的单次传递。这与现有的视频模型形成对比，后者合成远距离的关键帧，然后进行时间超分辨率处理，这种方法本质上使得全局时间一致性难以实现。通过部署空间和（重要的是）时间的下采样和上采样，并利用预训练的文本到图像扩散模型，我们的模型学会直接生成多个时空尺度下的全帧率、低分辨率视频。我们展示了最先进的文本到视频生成结果，并展示了我们的设计轻松促进了各种内容创作任务和视频编辑应用，包括图像到视频、视频修补和风格化生成。
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