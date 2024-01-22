31款App侵害用户权益被通报 包括闲鱼、高德地图等

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:今日，工信部发布了《关于侵害用户权益行为的APP（SDK）通报(2024年第1批，总第36批)》指出，近期，组织第三方检测机构对用户反映突出的开屏弹窗“乱跳转”、“关不掉”以及违规收集使用个人信息等问题进行检查，共发现31款APP及SDK存在侵害用户权益行为。
上述APP及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
据悉被通报的APP包括了:闲鱼、高德地图等。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:今日，工信部发布了《关于侵害用户权益行为的APP（SDK）通报(2024年第1批，总第36批)》指出，近期，组织第三方检测机构对用户反映突出的开屏弹窗“乱跳转”、“关不掉”以及违规收集使用个人信息等问题进行检查，共发现31款APP及SDK存在侵害用户权益行为。
上述APP及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
据悉被通报的APP包括了:闲鱼、高德地图等。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
高德地图与QQ音乐宣布达成合作，共同推出了一键播放式音乐导航功能。这一功能已在APP内部上线，为用户提供了更加便捷的音乐导航体验。这一技术解决了导航语音和音乐播放互相打断的用户痛点，确保音乐播放不间断，路口信息不错过，为用户带来一路畅听的音乐体验。
近日，郑州一家网络科技公司的员工爆料称，自己仅上班10天就被辞退，最终只收到了45元的工资。公司相关负责人表示，员工签署了离职申请书并对工资无异议。”对此，律师指出，这一条款属于“霸王条款”，侵害了劳动者的合法权益。
身为一个常常需要借款来应急的人，我用过很多借贷产品，但真正能让我放心使用的只有钱小乐。它的服务品质、利率、额度都非常优秀。作为用户知己的钱小乐，真的是非常靠谱，如果大家有资金需求，不妨去下载一个钱小乐App申请一下。
支付宝作为与大家财产资金息息相关的软件，经常会被不法分子盯上，比如制作假软件、假截图用以诈骗等。一款名为刷图圈”的App因提供与支付宝首页、聊天、转账、账单、余额查询、花呗、借呗、会员信息、基金等与支付宝App动态交互方式高度相似的界面模拟交互服务和虚假截图，近日被杭州市中级人民法院正式对上述涉案的刷图圈App，做出行为保全裁定。一位支付宝法务团队工作人员表示，为保护广大消费者合法权益，避免用户上当受骗，支付宝将持续对此类虚假P图软件，开展专项治理行动。
据韩国手机应用和零售数据分析公司Wiseapp·Retail·Goods20日公布的一项研究报告，中国阿里巴巴集团旗下的全球速卖通和拼多多集团旗下的跨境电商Temu的网购手机应用在韩国市场的新增用户数居首位。最新数据显示，截至2023年年末，这两款中国电商手机应用在韩国的活跃用户数总计已超过1000万，用户增长速度惊人。商品的性价比本来就很高，再加上免费送货、免费退货和丰富的优惠券，每次收到满意的商品都觉得赚到了。
MyMap.AI是一个创新的AI工具，专门用于将文本思路转化为脑图和演示文稿。这款工具通过一个简单的聊天界面实现文本内容的可视化，非常适合学生、教师和缺乏设计技巧的专业人士使用。探索更多关于MyMap.AI的信息或开始使用，请访问MyMap.AI官方网站。
近两年摇一摇”跳转广告越来越多跳转速度越来越快、识别越来越灵敏，手一抖就跳转另一款APP了。打开APP，广告立刻占满屏幕;不小心稍稍碰到屏幕，立刻跳转到第三方购物平台;试图关闭、退出，却找不到、点不到按钮;按两三次返回键才能真正退出这些广告令用户苦不堪言，但却没有任何办法解决，自己的手机自己都无法做主。法律人士支招，下次再遇到莫名跳转、关不掉的烦人广告时，不妨试试维权，可以拨打12321举报不良和垃圾信息，也可以拨打12315反映。
不少网友反馈，B站出现了宕机的情况，导致APP页面无法正常加载。这一事件迅速引发了广泛关注，“B站崩了”的话题迅速登上热搜。对于这一突发的技术故障，B站客服迅速回应，表示对给用户带来的不便深感抱歉，并表示目前APP已经可以正常使用。
GraphixAI是一款先进的AI图像生成器和图像效果应用，专为艺术创作、照片增强和图像处理设计。这款应用结合了多种功能，包括文字生成图像、图片生成图片、头像生成、照片增强、对象清除、背景替换和图像扩展，能够快速根据输入提示和选择的艺术风格，生成数字艺术和令人惊叹的照片作品。为了深入了解GraphixAI的所有功能并开始您的创作之旅，请访问GraphixAI官方网站。
PIA是一款基于机器学习技术的个性化图像动画制作工具。它可以将静态图片转化为有趣的动画效果，用户可以根据自己的需要选择不同的动画风格和参数来定制图像动画。欲了解更多或开始使用PIA，请访问PIA官方网站。
Heidi是一款安全合规的AI医疗助手，可为临床医生提供转录、生成笔记、填写文档和口述信件等功能。让医生不再需要手动书写临床笔记，节省时间和提高效率。定价请访问官网了解更多信息。
Exactly.ai是一种先进的艺术创作平台，利用机器学习技术理解艺术家的风格，然后根据简单描述生成新的图片。它能够帮助艺术家在几秒钟内创作个性化的图片，提高创作效率。Exactly.ai的功能包括：根据艺术家的风格生成图片、提高图片质量、增强图片分辨率和细节、基于草图生成图片等。它适用于艺术家、插画家和与领先品牌合作的设计师等用户。定价详情请参考官方网站。
Cyber Square是一家为学校提供计算机科学教育解决方案的公司，包括针对KG1至高中的编程和人工智能课程。他们的平台利用人工智能为教师提供便利，提供云端计算机实验室和个人登录。此外，Cyber Square还举办数字节，展示学生的科技成果，并提供10年以上的经验、风险免费的实施以及国际合作等优势。
Secur3D 是一款基于人工智能的专有技术，用于分析、审查和认证 3D 内容，旨在主动防止知识产权和版权侵权。它可以保护和维护用户生成内容的创作者社区、平台 / 游戏和市场免受知识产权和版权侵犯的影响。Secur3D 是可扩展、自动化的 3D 资产审查解决方案，可以提高准确性、效率和速度，从而减少人工审查的工作量和成本。
欢迎使用Studyy - 即时记忆卡，您创新的学习伙伴！通过Studyy改变您的学习方式，将您的课本页面和文档立即转换成交互式记忆卡。Studyy为您的教育之旅带来了翻天覆地的改变：1.即时创建记忆卡：只需用手机扫描任何课本页面或文档。我们的人工智能扫描仪将其迅速转换为易于复习的记忆卡，优化您的学习和复习过程。2.增强记忆力：Studyy通过总结扫描内容中的关键信息，将其转化为简洁、易记的笔记卡，提升您的记忆力。非常适合学生和终身学习者。3.个性化学习：无论您是深入研究复杂学科还是温习知识，Studyy的个性化方法都能适应您的学习风格，使教育更加引人入胜和有效。4.加深理解：除了创建记忆卡，Studyy还提供深入的摘要和笔记，帮助您快速高效地掌握重要概念。5.随时随地学习：有了Studyy，您的学习材料始终触手可及。无缝地将学习融入您的日常生活，无论是在通勤途中、课间休息还是在家里。6.高效的记笔记工具：告别手工记笔记。Studyy的智能技术从您的扫描中提取关键要点，简化记笔记的过程。7.有效的复习工具：使用Studyy更容易备考。使用记忆卡进行反复复习，确保更好地理解和记忆信息。8.您的个人导师：Studyy就像口袋里的导师，澄清复杂的主题，让您为任何学术挑战做好准备。快来拥抱更智能的学习方式，立即下载Studyy - 即时记忆卡，彻底改变您的学习体验！
Davinci Pencil是专为iPad量身定制的绘画应用。借助人工智能的帮助，您可以释放绘画技能的潜能，将您最疯狂的想法和幻想变成美丽的画作。我们简单易用的界面简化了您的绘画体验，让您在几秒钟内想象、绘画和涂鸦。我们经常更新数据库，不断为您带来新鲜的美学。主要功能包括：AI渲染功能，细节配置，在渲染图像上绘制叠加，绘制对比，查看所有绘画图像，创建多个页面，选择自定义尺寸。使用Davinci Pencil增强您的绘画，将您的想象力变成画作！
Inquire是一个AI交互平台，用户可以与各种AI人物互动，解决各种问题。无论您是需要建肌肉、编程问题、写作灵感还是其他任何问题，Inquire都能帮助您得到最有效的AI助手。
Captiongen是一款基于ChatGPT和Vercel Edge Functions的插件，可帮助用户生成完美的YouTube字幕。用户只需输入相关内容和所需的字幕风格，即可生成理想的字幕。此插件基于twitterBio by @nutlope。
FoxyAI是一个聊天机器人平台。用户可以在这个平台上与各种不同风格的AI虚拟偶像和名人聊天,体验极致的AI女友感。平台提供30多种语言选择,用户可以随时随地与AI虚拟偶像聊天、视频通话和交换图片。这个平台非常适合寻求公司的单身人士。
茴香豆是一个基于LLM的领域特定知识助手，能够处理群聊中的复杂场景，回答用户问题而不引起消息泛滥。它提供算法管道来回答技术问题，并且部署成本低，只需LLM模型满足4个特点就能回答大部分用户问题。茴香豆在运行的场景中能够处理各种问题，并且欢迎加入他们的微信群体验最新版本。
NinjaCraft AI是您的数字内容创作伙伴，借助先进的人工智能技术，轻松提升您的SEO排名和在线可见度，使您的内容脱颖而出。我们的AI技术代表创新的前沿，确保您的内容始终走在当今快节奏的数字时代前沿。我们的内容生成过程精心设计，以SEO优化为核心，确保您的在线内容不仅吸引受众，而且在搜索引擎结果中占据显著位置，为您的数字资产带来有机流量。无需成为专业内容创作者——我们的AI平台会处理繁重的工作，让您专注于最重要的事情。发布您的内容从未如此迅速——NinjaCraft简化了这一过程，让您可以在短时间内与世界分享您的创作。通过利用CreateLikeNinja的力量，我们不仅提升了网站流量，还提高了博客生产的质量和速度。使用CreateLikeNinja节省写作费用是一种革命性的方法，不仅可以削减成本，还可以彻底改变您的整个写作过程。SEO经过精心培育和增强，以确保您的网站脱颖而出，在搜索引擎中获得关注，并排名更高。体验AI驱动的内容创作的强大功能，使用我们的免费工具，优化您的研究，增强您网站的SEO，轻松生成高质量的博客内容。
Shap-E 是一个生成条件 3D 隐函数的官方代码和模型发布库。它可以根据文本或图像生成 3D 对象。该产品采用了最新的生成模型，可以根据给定的提示生成与之相关的三维模型。
Meta-Prompting是一种有效的脚手架技术，旨在增强语言模型（LM）的功能。该方法将单个LM转化为一个多方位的指挥者，擅长管理和整合多个独立的LM查询。通过使用高层指令，元提示引导LM将复杂任务分解为更小、更易管理的子任务。然后，这些子任务由相同LM的不同“专家”实例处理，每个实例都根据特定的定制指令操作。这个过程的核心是LM本身，作为指挥者，它确保这些专家模型的输出之间的无缝沟通和有效整合。它还利用其固有的批判性思维和强大的验证过程来完善和验证最终结果。这种协作提示方法使单个LM能够同时充当全面的指挥者和多样化专家团队，显著提升其在各种任务中的性能。元提示的零射击、任务无关性质极大地简化了用户交互，无需详细的任务特定指令。此外，我们的研究表明，外部工具（如Python解释器）与元提示框架能够无缝集成，从而扩大了其适用性和效用。通过与GPT-4的严格实验，我们证明了元提示优于传统脚手架方法：在所有任务中取平均值，包括24点游戏、一步将军和Python编程难题，使用Python解释器功能的元提示比标准提示高出17.1%，比专家（动态）提示高出17.3%，比多人格提示高出15.2%。
BiTA是一种用于大型语言模型的双向调节方法，通过简化的半自回归生成和草稿验证来加速大型语言模型。BiTA作为一种轻量级的插件模块，能够无缝提升现有大型语言模型的推断效率，而无需额外的辅助模型或产生显著的额外内存成本。应用BiTA后，LLaMA-2-70B-Chat在MT-Bench基准测试上实现了2.7倍的加速。广泛的实验证实我们的方法超越了最先进的加速技术。
Vary-toy是一个小型Vary模型，基于Qwen-1.8B作为基础“大”语言模型。Vary-toy引入了改进的视觉词汇，使模型不仅具备Vary的所有特性，还具有更广泛的泛化能力。具体来说，在生成视觉词汇的过程中，我们用目标检测驱动的正样本数据替换自然图像的负样本，更充分地利用了词汇网络的容量，使其能够高效地编码与自然物体对应的视觉信息。在实验中，Vary-toy在DocVQA上实现了65.6%的ANLS，在ChartQA上实现了59.1%的准确率，在RefCOCO上实现了88.1%的准确率，在MMVet上实现了29%的准确率。定价：免费试用，付费版本定价待定。定位：为研究人员提供在资源有限的情况下在普通GPU上训练和部署LVLMs的解决方案。
GALA是一个框架，它以单层着衣的3D人体网格作为输入，并将其分解为完整的多层3D资产。输出可以与其他资产组合，创造出任意姿势的新颖着衣人体化身。通过一系列分解步骤，我们在共享的规范空间中获得了多层3D资产，以姿势和人体形状进行了规范化，从而支持对新身份的轻松组合和对新姿势的重新动画。我们的实验证明了我们的方法相对于现有解决方案在分解、规范化和组合任务中的有效性。
Lumiere是一个文本到视频扩散模型，旨在合成展现真实、多样和连贯运动的视频，解决视频合成中的关键挑战。我们引入了一种空时U-Net架构，可以一次性生成整个视频的时间持续，通过模型的单次传递。这与现有的视频模型形成对比，后者合成远距离的关键帧，然后进行时间超分辨率处理，这种方法本质上使得全局时间一致性难以实现。通过部署空间和（重要的是）时间的下采样和上采样，并利用预训练的文本到图像扩散模型，我们的模型学会直接生成多个时空尺度下的全帧率、低分辨率视频。我们展示了最先进的文本到视频生成结果，并展示了我们的设计轻松促进了各种内容创作任务和视频编辑应用，包括图像到视频、视频修补和风格化生成。
Abridge是一款AI医疗笔记生成工具，能够实时将患者与临床医生的对话转换为结构化的临床笔记草稿，并将其无缝集成到EMR中。更好的笔记，更快速，让您每天节省2-3小时的时间，专注于最重要的事情——与患者共度更多时间。
AI Dev Codes 是一款面向 AI 开发者的工具，提供代码描述源语言参数的功能。用户可以通过该工具快速生成代码描述，提高开发效率。AI Dev Codes 还提供丰富的代码示例和使用场景，帮助开发者更好地理解和应用 AI 技术。
ML-YouTube-Courses是一个开源项目,致力于整理和索引YouTube上最新的、最好的机器学习课程。项目包含各种主题的课程,如机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等,涵盖基础知识和前沿技术。该项目帮助开发者和学习者高效地发现优质的在线教程。