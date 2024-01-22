高通骁龙8 Gen4曝光：跑分超苹果M2 小米15系列等将搭载

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:近日，媒体报道称高通骁龙8Gen4工程样品正在测试中，预计将在今年10月份正式推出。作为安卓阵营的顶级芯片，骁龙8Gen4备受期待。

据爆料，骁龙8Gen4采用了高通定制的Oryon内核，放弃了Arm的公版架构方案。这一创新使得芯片性能更加强劲，同时功耗更低。此外，骁龙8Gen4还集成了Adreno830GPU，为图形处理提供了强大的支持。

在跑分方面，有消息称骁龙8Gen4在3DMark Wild Life压力测试中的成绩比对手苹果M2高出10%左右。这一表现令人惊叹，预计量产版本跑分将再创新高。

在游戏场景中，骁龙8Gen4展现出强大的实力。它能够以1080P分辨率稳定运行《原神》，并且是满帧运行。这一表现让人们对其在实际游戏中的表现充满期待。

按照惯例，今年年底登场的小米15系列、一加13系列、Redmi K80系列、三星Galaxy S25系列等旗舰手机都将使用这颗旗舰平台。这意味着骁龙8Gen4将成为安卓旗舰手机的标配，为它们提供强大的性能支持。

与竞争对手联发科天玑9400和苹果A18系列芯片相比，骁龙8Gen4在性能和功能方面都具有优势。它将成为安卓阵营的最强芯片，引领着手机芯片的发展潮流。

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