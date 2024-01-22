哈佛大学基于GPT开发AI辅助教学工具CS50.ai

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:在 ChatGPT 刚出来的时候，很多大学就禁止使用 ChatGPT、GitHub Copilot 等 AI 辅助工具，防止学生作弊。而哈佛大学意识到，如果不利用 AI 的强大潜力来丰富学生的学习过程，那将错失一个宝贵机遇，这是非常可惜的。因此，他们积极地基于GPT开发了一套AI辅助教学工具，尝试在计算机科学教育中应用生成式人工智能。

地址：https://top.aibase.com/tool/cs50-ai

这套工具包括三个主要功能:

首先是“解释高亮代码”，用于解释选中的代码。其次是代码风格评估工具style50的增强版，它提供了代码改进优化的指导，类似于人类教师的角色。最后是CS50小黄鸭，一个能够通过多个平台回答课程相关问题的聊天机器人。

从技术上来说，聊天是基于OpenAI的ChatComplition API，回答问题是基于RAG（检索增强生成）。并且通过一个可视的爱心计数器来限制使用频率。每位学生初始有10颗爱心，每隔三分钟可以恢复一颗。每次与CS50小黄鸭互动都会消耗一颗爱心，这样可以防止滥用行为，同时也有助于降低运行成本。

学生对这些AI工具的反馈非常积极和正面。他们表示AI工具对他们的帮助很大，可以解释一些他们不太清楚的概念，并教会他们解决特定问题所需的新知识。

虽然存在一些问题，例如在课程相关的问题上存在一定的错误率，但哈佛大学表示他们将会继续完善他们的AI教学工具，例如批改作业，同时也会将课程从CS50扩展到其他学科。这些举措得到了学生的积极响应，他们认为使用AI工具提前适应与AI的协同工作非常棒，而不是阻碍他们学习。

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