AI语音公司ElevenLabs B轮融资8000万美元，估值超10亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:AI语音合成初创公司ElevenLabs宣布已完成8000万美元的B轮融资，由Andreessen Horowitz、Nat Friedman等领投。本轮融资还有Sequoia Capital、Smash Capital、SV Angel、BroadLight Capital和Credo Ventures等参与。ElevenLabs成立于2022年，由前Google机器学习工程师Piotr Dabkowski和前Palantir部署战略师Mati Staniszewski共同创立。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

ElevenLabs开发了基于AI的工具，用于创建和编辑合成语音。公司最知名的产品是一款基于浏览器的语音生成应用，用户可以通过调整音调、情感、语调等参数，创建逼真的语音。用户可以免费使用默认语音读出输入的文本，付费用户可以上传语音样本，定制新的语音样式。ElevenLabs还致力于开发适用于创建有声读物、电影和电视剧配音、游戏角色声音等的语音生成技术。

本轮融资使ElevenLabs的累计融资达到1.01亿美元，并将公司估值提升至10亿美元以上，较去年6月的估值约1亿美元有了显著增长。ElevenLabs计划将新资金用于产品开发、扩展基础设施和团队、AI研究，以及加强安全措施，确保AI技术的负责任和道德发展。

尽管ElevenLabs在语音合成领域取得了一定的成就，但公司也面临一些争议。有报道称，一些用户在其平台上使用语音克隆工具传播仇恨言论，模仿名人发表威胁性言论。ElevenLabs已经采取措施来查找并制止违反其服务条款的用户，并推出了一个检测工具，旨在识别由其平台生成的语音。公司计划进一步改进这一工具，以识别其他语音生成AI模型生成的语音，并与分发平台合作，使该工具可在第三方平台上使用。

此外，ElevenLabs还受到一些语音演员的批评，他们声称该公司未经授权使用其语音样本。在一些报道中，ElevenLabs的技术被用于骚扰活动，包括传播恶意克隆语音，模仿演员的声音，以分享私人信息。

ElevenLabs的解决方案之一是建立一个语音市场，通过这个市场，用户可以创建、验证和分享语音，并在其他人使用这些语音时获得补偿。尽管目前该市场处于试运营阶段，但ElevenLabs计划在未来几周内更广泛地推出该市场，使用户可以更广泛地利用AI语音技术。

ElevenLabs此次融资将有助于其在AI语音合成领域的领导地位，并在不断增长的合成语音市场中继续保持竞争力。

产品体验入口：https://top.aibase.com/tool/elevenlabs

（举报）