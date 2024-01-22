​OpenAI首席执行官计划访问首尔寻找芯片合作伙伴

**划重点:** 1. 🇺🇸 OpenAI首席执行官Sam Altman计划访问首尔，与SK集团主席Chey Tae-won会面，寻求半导体合作，减少对美国人工智能芯片领导者Nvidia的依赖。 2. 🤝 Altman强烈愿意与国内芯片制造商合作，以开发人工智能加速器，并将在访问期间讨论与韩国半导体业界人士的人工智能芯片合作。 3. 💼 行业消息称，除了与SK集团的会晤外，OpenAI还可能与三星电子合作，以在从晶圆厂和封装到高带宽内存等多个领域增进合作，生产足够用于ChatGPT的高性能半导体。

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:根据最新报道，OpenAI首席执行官Sam Altman计划在本周访问首尔，寻找与SK集团的合作伙伴，以满足半导体的不断增长需求，同时减少对美国人工智能芯片领导者Nvidia的依赖。

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Altman的此次访问将是自去年六月被中小企业部和初创企业部邀请以来的首次访问。在此期间，OpenAI首席表示了与国内芯片制造商探讨合作的强烈意愿，以开发人工智能加速器。他将在本次访问期间与首尔的韩国商界人士进行会晤，并预计将讨论与主要半导体业界人士的人工智能芯片合作，同时通过与SK主席Chey Tae-won的会晤，寻求与SK建立稳定的内存供应链。

有行业消息称，SK集团的芯片制造部门SK hynix在高带宽内存市场迅速增强其主导地位。在2022年，该内存芯片制造商成为首家向Nvidia供应其第四代HBM产品HBM3的公司。预计HBM3E的量产将于今年上半年开始。

消息人士表示:“如果两家公司同意加强人工智能合作，SK将拥有一个强大的人工智能公司作为其主要客户，而OpenAI也将获得稳定的产品采购以与Nvidia竞争。”然而，SK集团官方尚未正式确认两位首席执行官在首尔的会晤。

行业消息还指出OpenAI可能与三星电子合作。他们认为，作为美国人工智能公司，OpenAI需要在从晶圆厂和封装到高带宽内存等多个领域加强合作，以生产足够用于ChatGPT的高性能半导体。匿名消息人士表示:“三星电子在人工智能芯片市场上备受推崇，因为它具备晶圆厂和内存半导体制造的能力。因此，OpenAI可能不仅寻求与三星的技术合作，还可能从这家科技巨头那里寻找投资机会。”

同时，据报道，Altman正在筹备一个新项目，旨在开发用于训练和构建人工智能模型所需的芯片以及制造这些芯片所需的工厂。他正在与中东投资者以及包括台湾半导体制造公司台积电在内的芯片制造商进行讨论，计划启动一家新的芯片公司。根据《金融时报》的报道，Altman正在与阿拉伯联合酋长国的投资者商讨资助这个雄心勃勃的新项目，以开发训练和构建人工智能模型所需的芯片，并与台积电合作生产这些芯片。

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