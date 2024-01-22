OpenAI首席执行官与台积电就启动AI芯片工厂进行洽谈

### 划重点 1. 💰 Altman计划与芯片制造商台积电合作，筹集数十亿美元用于启动AI芯片制造工厂。 2. 👥 与阿布扎比最富有的人之一，Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan，就半导体工厂进行洽谈。 3. 🌐台积电是苹果等品牌设备中芯片的供应商，计划与中东投资者展开芯片创业谈判。

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:据《金融时报》报道，OpenAI首席执行官Sam Altman正与芯片造商台积电（TSMC）就启动一家AI芯片制造工厂进行洽谈。

这一计划旨在筹集数十亿美元资金，而Altman同时也在与阿布扎比最富有的人之一，Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan，就半导体工厂进行洽谈。Sheikh Tahnoon是海湾国家总统Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan的兄弟，同时担任国家安全顾问，并监督8000亿美元的阿布扎比投资管理局和另一家国家投资实体ADQ。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

报道中并未明确Altman计划为新企业筹集多少资金。此前，彭博社首次报道Altman与中东投资者就芯片创业进行洽谈。TSMC为苹果笔记本电脑、手机以及众多ARM和AMD设备提供芯片。

去年11月，有报道称Altman计划启动一家新的AI企业。OpenAI曾设有一个机器人研究部门，但由于技术障碍于2021年7月解散。

值得注意的是，与此同时，苹果iPhone设计副总裁Tang Tan据传将与传奇设计师Jony Ive和OpenAI首席执行官Altman共同致力于新的AI硬件项目。

此次的合作对于推动AI技术在半导体领域的发展具有重要意义，尤其是在全球芯片短缺的背景下，为该领域注入新的动力。

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