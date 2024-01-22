AI视野：Adobe发布视频模型ActAnywhere；SVD将强势升级；新壹视频大模型通过备案；三星Galaxy AI两年内将开启付费

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🤖📱💼AI应用
Adobe发布视频模型ActAnywhere 可根据主体运动生成背景
【AiBase提要:】
😊 可根据前景主体运动和外观生成背景
😊3D U-Net采用前景主体分割和蒙版作为输入
😊 训练视频中随机采样的帧作为去噪条件
王者归来?Stable Video Diffusion新版本演示Demo流出
【AiBase提要:】
🎥Stability AI CEO Emad Mostaque最新推文，四段视频引人无数遐想。
🎥不管是画面清晰度、一致性还是流畅度都十分惊人
🎥网友怀疑视频新Demo是Stable Video Diffusion新版本的演示Demo
国内首个视频大模型!新壹视频大模型通过备案
【AiBase提要:】
🎥2024年1月18日，新壹科技宣布国内首个视频大模型备案通过，正式开放服务。
📈 视频大模型具备从视频脚本生成、素材匹配原生 AI 视频生成、声音克隆、智能剪辑到数字人播报全流程 AI 视频生产能力。
👨💻 新壹科技推出的智能内容生成平台 —— 秒创，拥有超过300万用户，每天生成数十万分钟的 AI 视频。
体验地址:https://www.yizhenai.com/ai/index.html
AI音乐生成器Beatoven.ai:适用于生成视频、播客和游戏背景音乐
【AiBase提要:】
1. 🌐 利用AI轻松生成适用于视频、播客和游戏的免费背景音乐。
2. 🎨 创作者可选择音乐风格、剪辑内容，并在16种心情中选择，通过一键生成独特音轨。
3. 🚀 应用广泛，适用于制作广告、YouTube、播客、游戏等多种创作场景。
摩尔线程复原阿里的单图跳舞项目Moore-AnimateAnyone
【AiBase提要:】
⭐ 摩尔线程的单图跳舞项目已经复原
⭐ 用户可使用自己的AnimateAnyone模型进行训练
⭐ 通过这个项目，用户可以轻松地获取Moore-AnimateAnyone
项目地址:https://top.aibase.com/tool/comfyui-moore-animateanyone
开源文本到语音系统WhisperSpeech 通过反向工程实现
【AiBase提要:】
🤖 WhisperSpeech是开源的文本到语音系统
🤖 最大亮点:通过反向工程OpenAI的Whisper语音识别模型
🤖 可以生成听起来自然的语音输出
UCLA提出多模态具身智能大模型MultiPLY AI首次拥有类人感官
【AiBase提要:】
👀 多感知能力使AI更全面地与3D环境交互
🧠 MultiPLY在多任务实验中表现出色
🌐 创建了一个大规模多感官数据集Multisensory-Universe
📰🤖📢AI新鲜事
三星或计划在两年内将部分Galaxy AI功能设为付费服务
【AiBase提要:】
📱 Galaxy S24Ultra产品页面的脚注显示，三星可能在两年内将部分Galaxy AI功能设置为付费服务。
💲 若Galaxy AI服务付费，用户愿意支付多少尚不明确，三星需在
🌐 Galaxy AI在设备端和云端均有运作，尚不清楚三星是否会区分这两种服务。
小红书博主晒老鼠跳舞获赞1万 原来是用了Animate Anyone
【AiBase提要:】
😮 布丁像人一样跳起舞来，吸引了1万余人点赞
😎 通过AI图生视频技术可以实现这样的效果
🐭 通过Anumate Anyone模型上传一张图片就能生成一段舞蹈视频
机器人还会炒菜、颠锅和喂猪?单条视频获赞超10万
【AiBase提要:】
⭐ 视频号创作者发布的AI机器人炒菜视频赞超10万
⭐ 制作工具Wonder studio实现角色替换
⭐ 机器人喂猪视频也获得超10万次转发
Wonder studio体验地址:https://top.aibase.com/tool/wonder-studio
国产机器人实现空翻 还会做咖啡拉花
【AiBase提要:】
⭐ 中国公司成功实现机器人空翻，挑战波士顿动力
⭐ MagicLab采用电驱动方案展示空翻和咖啡拉花成果
⭐ CES2024展会成为国产机器人盛宴，展现技术创新
字节提出新方法GPE 可利用AI自动提取视频“高光时刻”
【AiBase提要:】
📹 观众通过AI快速检测视频中的高光片段可直达精彩时刻
📈 解决视频领域增量学习的困境，提出基于原型学习的方案
👍 通过高光原型学习的方案，实现视频帧级别高光检测性能
项目地址:https://top.aibase.com/tool/livefood
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