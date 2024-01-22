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闲鱼可用微信支付 将上线微信小程序

2024-01-22 15:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:近日，闲鱼开始内测微信收款和小程序功能，并传出消息称该功能即将上线。据流传的截图显示，开通微信收款后，卖家可以0手续费提现，且提现秒到账。

据东方财经消息，对此，闲鱼客服回应称该功能还在内测阶段，暂未正式上线。

微信截图_20240122152431.png

目前该功能仅面向少数人测试，卖家发布的商品会在闲鱼微信小程序中展示，只有开通微信收款后，微信小程序买家才能购买该商品。交易获得的收款会转入闲鱼微信收款余额。

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