首页 > 业界 > 关键词  > 正文

CodeFuse微调框架MFTCoder升级v0.3.0版本 支持Mixtral等模型

2024-01-22 08:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:MFTCoder 是蚂蚁CodeFuse开源的一种多任务微调框架，可以在多个任务上同时进行微调。它通过结合多种损失函数解决了多任务学习中的挑战。MFTCoder 具备高效训练特征，包括高效的数据 Tokenization 模式和支持 PEFT 微调，能提升微调训练速度并降低资源需求。

MFTCoder 在 v0.3.0版本中进行了重磅升级。

微信截图_20240122084743.png

首先，它支持了 Mixtral 等更多的主流开源 LLMs 模型，如 Mistral、Deepseek-coder、Chatglm3等。这些模型经过 MFTCoder 微调后，在代码能力上有了显著的提升。

其次，新版本适配了最新的 transformers v4.36.0和 FlashAttention2v2.3.6，使得 MFTCoder 可以更好地利用最新的 Attention 实现，如 sliding_window Attention，进一步提升模型性能。

第三，MFTCoder-accelerate 框架在原有支持 Accelerate+DeepSpeed 的基础上，增加了对 FSDP 的支持，提供了更多的选择。

最后，MFTCoder 引入了 Self-Paced Loss 作为新的收敛均衡技术，可以调整不同任务的权重，控制不同任务的收敛速度，实现多任务同时收敛。

通过多任务微调，CodeFuse-Mixtral-8x7B 在各种语言的 Pass@1评测中的性能得到了显著提升，达到40.9% ->52.8%。这使得 CodeFuse-Mixtral-8x7B 成为当前开源的非代码大模型中代码能力领先的模型之一。

项目地址：https://github.com/codefuse-ai/MFTCoder/tree/main/mftcoder_accelerate

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ComfyUI-Moore-AnimateAnyone:一个用于人体动画生成的ComfyUI节点实现

    ComfyUI-Moore-AnimateAnyone是一个基于Moore-AnimateAnyone模型实现的ComfyUI自定义节点,可以通过简单的文本描述生成相应的人体动画。该节点易于安装和使用,支持多种人体姿态和动作的生成,可用于提升设计作品的质量。其输出动画细腻自然,为创作者提供了强大的工具。

    ComfyUI 人体动画 生成

  • AlphaWriter:AI驱动的长篇写作聊天机器人

    AlphaWriter是一款AI驱动的聊天机器人，专为长篇写作而设计。它适用于SEO优化文案撰写、博客文章创作、大学论文写作、新闻稿起草、销售内容等多种场景。其独有的AI技术确保生成高质量内容，贴近人类写作风格。支持多种语言，从英语到西班牙语，法语到中文，AlphaWriter都能满足您的语言选择需求。

    AI 写作 聊天机器人

  • WizFairy:创造个性化童话

    WizFairy是一个个性化童话创作平台，用户可以设计自己的童话故事，由AI进行组合编排。用户可以选择故事类型、添加角色、特征和外貌，快速创作出属于自己的童话故事。WizFairy致力于通过魔法般的未曾讲述的童话故事，与所爱之人分享快乐。

    童话 创作 AI

  • PhotoStudio:生成逼真的AI肖像

    PhotoStudio是一款利用人工智能生成逼真肖像的应用。用户可以使用PhotoStudio来生成逼真的AI肖像。该应用提供了30个AI肖像的内购选项，定价为26.99美元。PhotoStudio支持多种语言，适用于iOS 14.0及更高版本的iPhone和iPod touch。

    AI 肖像 图像处理

  • TabMate:AI辅助整理浏览器标签

    TabMate是一款实验性浏览器插件，旨在利用人工智能解决“标签过多”的问题。它能够自动分类、整理标签，支持自定义分组、固定标签和组、键盘快捷键操作，拥有深色模式、按日期和域名分组、文本和颜色标签等功能。目前适用于Chrome和大多数基于Chromium的浏览器，包括Edge、Brave、Opera、Vivaldi等，支持macOS和Windows系统。

    浏览器 插件 人工智能

  • NutriLens:AI 助力卡路里计数，关注营养健康！

    NutriLens是一款由人工智能驱动的卡路里计数应用，通过拍照轻松捕捉饮食，快速获得卡路里信息。用户可以随时追踪自己的营养摄入情况，而且完全免费，无隐藏费用，无需订阅。NutriLens致力于帮助用户管理营养和健康，将健康管理变得简单而免费。

    健康 营养 卡路里

  • LiveFood:是一个美食视频高光检测数据集和全局原型编码模型

    LiveFood是一个包含超过5100个美食视频的数据集,视频包括食材、烹饪、呈现和食用四个领域,所有视频均由专业工人精细注释,并采用严格的双重检查机制进一步保证注释质量。我们还提出了全局原型编码(GPE)模型来处理这个增量学习问题,与传统技术相比获得了竞争性的性能。

    视频 数据集 计算机视觉

  • Techinter Viewer:即时模拟面试

    Techinter Viewer是一款用于模拟面试或批量筛选候选人的产品。它提供技术系统设计面试等多种场景。产品具有全面的语音体验，与人类般的AI机器人进行全面对话，理解候选人的回答。用户可以获得候选人的表现细节，包括即时转录和评分卡，直接发送至邮箱。此外，产品还支持ATS集成，可直接将候选人筛选结果和录音链接整合到ATS中。用户可自定义面试体验，指导面试重点，获得即时录音和评分反馈。此外，产品还提供聚合分析功能，可视化候选人问题和回答分析。对求职者而言，产品提供完全模拟面试，模拟软件工程系统设计面试，并即时获得反馈。产品定位为面试官AI，可用于练习面试或批量筛选候选人。

    面试 人工智能 招聘

  • Voxos: - 多功能桌面语音助手

    Voxos 是一款多功能且用户友好的桌面语音助手，可将LLM集成到日常工作流程中，相比于使用Web UI访问LLM，它更加简化。它非常适合任何使用桌面计算机且希望节省时间和精力的人。此外，您还可以在Voxos的模块化设计基础上构建自己的定制功能。Voxos旨在易于扩展和定制。因此，我们鼓励您以符合当前设计模式的方式定制您的修改，并希望您通过提交MR来为Voxos的所有用户带来益处。

    桌面助手 语音识别 OpenAI集成

  • Postcrest:AI图片换脸技术，精准、快速、高质量

    Postcrest是一款AI图片换脸技术产品，具有精准匹配、快速转换和提升面部特征的功能。用户可以上传照片或使用AI图像生成模型来选择需要换脸的面孔，让AI完成换脸过程，最终保存新的换脸照片。产品定位于帮助用户轻松实现高质量的换脸效果，同时提供相关指南和资源以帮助用户更好地利用AI技术。

    AI 图片处理 换脸技术

  • Wingman:打造持久对话

    Wingman是一款由人工智能驱动的应用，旨在提升你的沟通效果。它能够根据你的对话内容提供个性化建议，帮助你摆脱尴尬的停顿和无休止的思考。无论是与一个人还是多人对话，Wingman都能让你的对话连续自然，而且支持多种语言。它的定价透明，无需信用卡，随时可取消。用户评价中，人们对其个性化建议、连续对话功能以及多语言支持给予了积极的评价。

    人工智能 沟通 建议

  • flowstate:网页应用的智能助手

    flowstate是网页应用的智能助手，能够为用户提供即时访问和支持。它能够无缝整合知识和支持，轻松提升用户在您的网页应用中的熟练程度。通过记录流程、对流程进行训练，以及将训练后的AI作为用户的专家，flowstate能够指导用户在他们与您的网页应用的整个交互过程中，帮助他们解决问题，甚至在途中教授他们新的知识。UIUX设计师和开发人员一直在努力为用户创造出色的体验，然而，任何网页应用都存在一定的学习曲线。flowstate旨在通过自然语言交流的方式解决这一问题，提升用户体验。

    用户体验 AI助手 网页应用

  • 猎户星空-14B-Base:多语种大模型

    猎户星空 - 14B-Base 是一个具有 140 亿参数的多语种大模型，具有卓越的性能和多语言能力。它适用于各种聊天任务，能够提供高质量的用户交互体验。猎户星空 - 14B-Base 在多项评测中表现优异，可广泛应用于生产力、教育、商业等领域。

    多语种 大模型 高质量

  • Paperpal:学术写作AI助手

    Paperpal以AI为驱动，结合扎实的学术出版经验，实时提供准确且具学术性的语言建议。支持深度语言语法检查、用词与措辞建议、一致性纠错等多种编辑选择，一键润色。提供多达八类自定义生成体裁，为拟写提纲、编写沟通文书、提炼研究亮点提供思路。可按需以美式英语/英式英语编辑稿件，设置深度修改/基础修改，以达期刊语言要求。功能设计覆盖写作、改稿、投稿等诸多步骤，结合期刊审核特性与中文写作者习惯，提供语言与技术的双重辅助。

    学术写作 语法检查 AI助手

  • Leads AI 3:用AI找到潜在客户的准确联系数据

    通过使用AI搜索整个互联网和专业数据库，找到与买家配置文件匹配的联系人和公司。获取他们最重要的信息，实时验证其数据。AI会根据您的描述构建潜在客户配置文件，并提供详细的潜在客户信息。帮助您了解客户需求和挑战，实现更多交易。

    潜在客户 联系数据 销售

  • Sitescripter:升级SiteScripter，革新您的浏览体验

    SiteScripter是一个集成到Chrome浏览器的智能自动化工具，通过智能算法自动化浏览任务，帮助用户节省时间和提高效率。具有填充表单、内容摘要、与网页聊天等功能，可广泛应用于表单填写、网页浏览等场景。SiteScripter提供多种定价套餐，满足不同用户的需求。

    智能自动化 表单填写 内容摘要

  • pdfy:与任何PDF、视频或音频进行聊天

    PDFY.ai是一款最终的ChatPDF应用，允许您与任何PDF、网站、音频或视频进行聊天：提问、获取摘要，找到您所需的一切！它提供智能搜索、实时问题解答、内容摘要、标注和笔记、价格比较等功能。它能够帮助您更高效地处理大量文档，并轻松获取所需信息。

    PDF 聊天 搜索

  • AI Audio Kit:AI音频工具 - 轻松转录音频

    AI Audio Kit是一款使用OpenAI官方Whisper API在macOS上进行音频转录的工具。它使用先进的AI技术来实现精确转录，无需繁琐的上传步骤，同时支持长文本摘要功能。AI Audio Kit以9美元的价格提供，旨在节省用户的时间和精力。

    音频转录 AI工具 语音识别

  • GetWebsite.Report:优化网站页面，提高转化率

    GetWebsite Report是一款创新的网页分析和优化工具，利用先进的人工智能模型，对用户界面、用户体验、视觉设计、内容和搜索引擎优化等五个主要方面进行综合评估，提供实时反馈和建议。通过改善页面的性能和效果，帮助用户将网站流量转化为付费客户。

    网页优化 转化率优化 人工智能

  • AItoZee: | 全能AI工具 - 您的AI创意乐园

    AItoZee是您的一站式AI工具中心，提供基于人工智能的写作辅助、内容创作、AI代码和图像生成、提示、技巧等功能。无限的可能性等待您发现，节省时间并开始赚钱。

    AI工具 人工智能 AI工具中心

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM