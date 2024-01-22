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国内首个视频大模型！新壹视频大模型通过备案

2024-01-22 08:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:2024年1月18日，新壹科技宣布其推出的国内首款视频领域生成式人工智能（大语言模型）新壹视频大模型，已通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，正式向社会开放服务。

新壹视频大模型于2023年7月27日发布，目前已具备从视频脚本生成、素材匹配原生 AI 视频生成、声音克隆、智能剪辑到数字人播报的全流程 AI 视频生产能力。

新壹视频大模型驱动的产品和服务已经涵盖金融保险、融媒体等多个领域，大幅提高了各垂直领域的创造力和生产力。

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基于新壹视频大模型，新壹科技推出了行业领先的智能内容生成平台 —— 秒创。秒创提供全流程 AI 生成视频服务，包括 AI 文稿生成、文字转语音、文生图、图文转视频创作等。通过对文案、素材、AI 语音、字幕等进行智能分析解构，秒创帮助创作者快速制作视频，实现零门槛产出。

此外，秒创还提供数字人定制服务，支持真人或卡通风格形象定制，并可进行内容播报。新壹科技还提供数字人直播功能服务，已在抖音、B 站、京东等平台上线，为上千家商家提供服务。秒创平台目前拥有超过300万用户，每天生成数十万分钟的 AI 视频。

体验地址：https://www.yizhenai.com/ai/index.html

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