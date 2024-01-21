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​OpenAI 首席执行官 Sam Altman 与中东投资者和台积电探讨新芯片合作

2024-01-21 11:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 21 日消息：OpenAI 首席执行官 Sam Altman 正与中东投资者和芯片制造商台积电（TSMC）讨论启动一个新的芯片企业。据知情人士透露，这是为了满足其公司对半导体的不断增长的需求，同时减少对英伟达的依赖。

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Altman 已经与该地区一些最富有的投资者讨论了资助这一雄心勃勃的新项目，以开发训练和构建 AI 模型所需的芯片，以及制造这些芯片所需的工厂。

这位 38 岁的企业家正在与阿拉伯联合酋长国的投资者进行谈判，其中包括阿布扎比最富有和最有影响力的人物之一，Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan，以资助这个企业。

他还与 TSMC 就制造芯片的合作进行讨论。

OpenAI 和台积电拒绝对此发表评论。目前无法立即联系到 Sheikh Tahnoon 以获取评论。彭博社首先报道了 Altman 就芯片合作事宜与中东投资者进行谈判的消息。

Sheikh Tahnoon 是阿联酋最有权力的人物之一，他是该海湾国家总统 Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan 的兄弟，同时也是国家安全顾问。他还监管着迅速扩张的商业帝国，并担任阿布扎比最有权力的国家投资基金的主席。

这些包括价值 8000 亿美元的阿布扎比投资局和 ADQ，另一家国家投资实体。他还担任 International Holding Company（国际控股公司）的主席，该公司是一个迅速成为阿联酋最大上市公司的庞大企业集团，以及雄心勃勃的 AI 公司 G42 的主席，后者与微软和 OpenAI 有合作关系。

目前尚不清楚 Altman 为其新企业寻求筹集多少资金，但设计和开发芯片是一项非常昂贵的事业，试图与市值近 1.5 万亿美元的英伟达竞争，可能需要花费数十亿美元。

芯片已成为过去一年硅谷初创公司和其他地区成熟技术企业最热门的商品，赋予少数领先芯片制造商在 AI 霸权竞赛中的「王者制造者」角色。

日益强大的半导体，尤其是英伟达的图形处理单元（GPU），已成为人工智能革命的基石。

OpenAI 和其他领先公司依赖成千上万的芯片来训练和运行它们的大型语言模型，GPU 的竞争非常激烈。半导体的供应被少数几家大公司严格控制。

OpenAI 正在开发其 AI 模型的新版本，预计将于今年推出，并将是其最新产品 GPT-4 的重大升级。每个模型的升级都使公司更加依赖其合作伙伴的芯片。

前尚不清楚 Altman 的芯片企业将作为 OpenAI 的子公司还是作为一个独立实体进行管理。根据两位了解计划的人士透露，OpenAI 将成为新公司的主要客户。

去年 11 月，Altman 因未能「始终如一地坦诚」与董事会而被戏剧性地免去了他在 2015 年共同创立的 OpenAI 的首席执行官职务。在员工和投资者对这一决定发起反抗后，Altman 在一周内得以重返岗位。

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