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微软计划提升未来 Windows 12 系统的配置要求，以适应其 AI 助手

2024-01-20 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 20 日消息:最近的消息表明，微软计划在即将发布的 Windows 12 操作系统中提高最低配置要求，预计该系统将于 2024 年发布。根据行业分析机构 Trendforce 的报告，这家科技公司将 Windows 12 的基础内存要求提升至 16GB，以符合其 AI 助手的最低运行标准

Windows11，微软，操作系统

该报告还指出，微软更新的硬件规格将指明哪些计算机将被认为是 AI PC

从这次规格更新中可以推断出许多信息。过去，计算机运行新系统版本的最低要求相当低。Windows 11 需要 4GB 内存才能运行和更新，而 Windows 10 则需要 1GB 内存用于 32 位机器或 2GB 内存用于 64 位计算机。

其他专家指出，Windows 10 仍然是微软系统中使用最广泛的版本，而 Windows 11 在用户购买新电脑时逐渐获得采用。即使市场上的大多数设备都兼容 Windows 11 升级，但这种模式一直存在。

根据当前趋势，业界很可能在下注，消费者会购买全新的 Windows 12 设备，而不是升级到该操作系统。从目前的情况来看，旧型号可能不会有超出内存的兼容性。Trendforce 指出，这一标准可能迫使计算机制造商将 16GB 内存作为入门级产品的新标准，以跟上新操作系统和 AI PC 品牌

包括英特尔、AMD 和高通在内的多家制造商最近几周宣布了新的片上系统 (SoC)，以支持即将推出的 AI PC。这些组件使用「TOPS」（每秒执行万亿次操作）为单位来衡量。根据 Trendforce 的数据，微软为 Windows 12 设定了 40 TOPS 的标准。

作为参考，当前的英特尔 Meteor Lake CPU 运行速度为 34 TOPS，不符合 AI PC 的要求。然而，预计即将推出的 Lunar Lake CPU 将符合 AI PC 的标准。新的 AMD Zen 4 APU 的评级为 39 TOPS，略低于标准，但该品牌的 Strix Point Zen 5 APU 预计将与之兼容。与此同时，高通的 Snapdragon X Elite 芯片以 45 TOPS 超过了标准。

许多公司已经在 AI 领域中开辟了自己的利基市场。由于 Windows 软件是计算机的重要连接器，其投入对于行业的运作至关重要，并且应该是 AI PC 未来格局塑造的重要组成部分

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