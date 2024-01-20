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三星重点推广 Galaxy AI，在 AI 智能手机竞赛中将苹果远远甩在身后

2024-01-20 10:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 20 日消息:三星公司日前在其 Unpacked 活动上一开场便直接介绍 Galaxy AI 功能，这表明该公司认为人工智能对于推动高端设备增长至关重要。在活动开始的近半小时内，三星没有提及新的 Galaxy S24 系列及其升级功能，而是将最大的关注点放在了 Galaxy AI 上。

samsung galaxy s23，三星

Galaxy AI 功能介绍

Galaxy AI 是一系列本地和云端的人工智能功能，为 Galaxy S24 系列带来了全新的功能性。Galaxy AI 在照片和视频编辑方面尤其有用。它可以帮助用户隔离、调整大小甚至移除照片中的对象。用户还可以调整照片中的水平线，并使用生成式 AI 技术填充相应的细节，而不必裁剪照片。此外，还有一项非常有用的功能是将任何视频转换成 120fps 的慢动作视频。

与谷歌的合作

三星与谷歌的紧密合作也为 Galaxy S24 系列带来了有趣的新 AI 功能。其中之一是谷歌的 Circle to Search 功能。用户只需在屏幕上圈出想要搜索的内容，谷歌就会显示与选择相关的整页结果。还支持电话上的实时双向翻译，三星键盘允许用户将文本翻译成其他语言，提供更符合语气的消息建议，甚至在三星的语音记录应用中进行实时转录。

市场趋势

三星和这一细分市场中的每一家制造商都意识到，他们面临着停滞不前的局面。尽管他们每年都在升级他们的高端手机，但实际上的升级和改进越来越少具有革命性，所以人们不再有立即升级设备的强烈欲望。用户现在需要更有吸引力的功能，但仅凭像素和处理器升级无法打动他们。

AI 革命

在人工智能成为过去一年的热词之后，可以肯定地说，2024 年是 AI 的一年。人们可以看到 AI 在各种产品和服务中的普及，自然提高了消费者的期望，他们现在希望在他们的高端设备中看到类似的功能。三星经常展现出对客户需求的极佳同步性。它理解客户的期望，并迅速交付。这就是公司在 Galaxy AI 上所做的。它了解到人们现在期望在他们的 Galaxy 设备上收获这项技术的好处，因此现在展示了三星的 AI 技术如何帮助使他们的智能手机更加有用。

AI 智能手机竞赛

AI 智能手机竞赛已经全面展开。三星并不是唯一一家将新 AI 功能带到手机上的 Android 制造商。还有许多其他公司，谷歌本身也将其一些最强大的 AI 功能独家保留给 Pixel 手机。然而，谷歌也在开放和合作方面保持开放，以扩大 AI 的影响范围。Circle to Search with Google 就是一个例子，因为这项功能在 Pixel 手机和整个 Galaxy S24 系列上都可用。

苹果如何应对

三星 Galaxy AI 的推出不仅是技术上的进步，更是在 AI 智能手机领域中领先的重要一步。三星已经承诺将这些功能带到包括去年的折叠手机在内的选定现有设备上，预计将在今年下半年将 Galaxy AI 扩展到 1 亿人。现在要看苹果如何有效地应对三星在 AI 智能手机竞赛中的领先地位了。

苹果公司有迟到的倾向。它的现实扭曲场会让你相信该公司更愿意花时间完善其产品，并且不想匆忙将产品推向市场。无论如何，苹果要到今年晚些时候才会对三星 Galaxy AI 给出答案。 iPhone 15 机型才上市几个月。 iPhone 16 要到今年下半年才会上市。

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