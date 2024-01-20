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Salesforce 首席执行官强调 AI 安全和信任原则：我们不想看到人工智能「广岛时刻」

2024-01-20 10:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 20 日消息:在瑞士达沃斯世界经济论坛的一次小组讨论中，Salesforce CEO Marc Benioff 表示，为避免出现「AI 广岛时刻」，科技行业正在制定安全协议并确立信任原则，应对当前风靡全球的 AI 软件发展。

AI,人工智能，机器人，2024

Marc Benioff 在当地时间周四的论坛上指出：「这是 AI 的一个重大时刻。在过去一年或两年里，AI 取得了巨大飞跃。」他承认，在这种快速发展的背景下，「事情可能会出现严重错误。」

「我们不希望事情出现严重错误。这就是为什么我们要参加那样的安全峰会。这就是为什么我们在谈论信任。」 Marc Benioff 说，他参考了去年在英国举行的一次活动。

我们不想有一个广岛时刻。我们已经看到技术出了大错，我们看到了广岛事件。我们不想看到一个 AI 广岛。我们现在要确保我们已经理解了这一点。」

随着对 AI 的可信度、用途和潜在信息偏见的担忧加剧，全球范围内的批评者提出了对软件取代人类工作的质疑。本周早些时候，国际货币基金组织发布了一份报告，警告称全球近 40% 的工作可能受到人工智能兴起的影响。

去年，英国布莱切利公园举行的一次关键峰会上，世界领导人签署了一项具有里程碑意义的协议，承诺形成有关安全开发 AI 的框架和标准。

包括 OpenAI 的 Sam Altman 和美国芯片制造巨头 Intel 的 Pat Gelsinger 在内的多位科技领域领军人物本周也对 AI 的发展发表了评论。

Altman 在周二与彭博社在达沃斯的一个小组讨论上表示，他认为人工普遍智能（AGI）——一种与人类智能相当或更先进的 AI 形式——可能很快就会到来，但它不会像许多经济学家担心的那样可怕

「这更多是一个工具，而不是我预期的那样。」Altman 说。「它会变得更好，但现在还没有取代工作。这是一个提高生产力的不可思议的工具。这是一个放大人类所做的工作的工具，让人们更好地完成工作，让 AI 完成工作的一部分。」

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