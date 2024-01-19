用AI取代“人工算法”，中铁建设物资公司客商准入提效50%

1月18日，中国社会科学院大学数字中国研究院对外发布《数字时代安全科技价值报告》，北京中铁建工物资有限公司（以下简称:中铁建设物资公司）利用安全科技防范大宗贸易上下游协作风险，成为数字化标杆案例。据记者现场了解，中铁建设物资公司与蚂蚁蚁盾共建智能化的产业风控平台，使产业链的客商准入效率提升了至少50%。

（图:中国社会科学院大学数字中国研究院执行院长吕鹏）

产业风控平台底座是产业数据和AI模型，背后有一套承载6000+行业、近1亿企业、20亿条关系的“产业图谱”，可以从宏观和微观视角描绘企业间的供求、生产和风险传导等关系。蚁盾积累的上万个风险因子与图谱结合，可以刻画出客商风险画像。同时，中铁建设物资公司注入了大宗行业风控制度规范、专家经验，构建“更适配”的风控模型，实现事前客商准入、事中风险评测及事后风险处置预警的全覆盖。

大宗贸易是一个供应链复杂的行业，业务体量大、风险难评估，一旦出现上下游跑路、倒闭等风险，可能给企业带来千万级的资损。行业的传统做法依赖专家经验，资深的业务员会练就一套看货探场、多方打听、查询统计的“人工算法”。

中铁建设物资公司党委书记、执行董事张跃鹏表示，以往信息来源较少，风险衡量维度不够全面。此外，风险是会变化的，人工调查结果却是相对静态的。等发现新的问题时，可能风险已经发生了。如何用数字化手段高效、精准、动态地识别风险，是解决问题的关键。

“通过该平台，我们在客商筛选时，可以先排除掉不符合要求的企业，减轻线下调查成本;对于明确要合作的客商，其授信额度也有了一个更科学、可量化的参考范围;而针对已经合作的客商，可以在线观察风险变化，及时调整合作策略。”张跃鹏表示，有了AI技术做加持，公司的风控能力实现了快速提升。

（图:北京中铁建工物资有限公司党委书记、执行董事张跃鹏）

《数字时代安全科技价值报告》指出，安全科技与人工智能并列为未来的两项通用技术。安全科技将成为社会的“公共品”，尽早对它进行投入，将有助于掌握新兴技术发展与产业迭代的主动权。

公开消息显示，蚂蚁蚁盾是蚂蚁数字科技的安全科技商业化品牌，依托可信AI、智能风控等技术为实体行业提供风控决策依据。目前，蚁盾已经形成了身份安全、业务安全、产业风控、合规安全等全链路风控产品与服务，在国内已服务了金融、大宗贸易、出行、电商等数十个行业的2000余家客户，在海外已服务超14个国家的上百家合作伙伴。

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