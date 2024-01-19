谷歌CEO皮查伊警告：2024年将进一步裁员 投资转向人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:谷歌 CEO 皮查伊警告员工，随着公司继续将投资转向人工智能等领域，今年还将进行更多裁员。

在周三晚上员工收到的题为 "2024 年优先事项和未来一年" 的备忘录中，皮查伊表示："我们拥有宏伟的目标，今年将投资于我们的重大优先事项。" 在彭博社获得的这篇备忘录中，皮查伊表示，公司领导层正准备在本周分享其今年的人工智能目标，并将发布 2024 年的 OKR（目标和关键成果）。

"现实是，为了创造投资能力，我们必须做出艰难的选择。" 皮查伊写道。他补充说，对一些团队来说，这意味着消除角色，包括 "去除层级以简化执行并提高速度"。

The Verge 最先报道了这份备忘录。谷歌发言人没有立即回应置评请求。

皮查伊的最新信息表明，继 2023 年 1 月一系列裁员之后，谷歌将继续进行成本削减。当时，该公司宣布裁员 1.2 万人，约占全职员工总数的 6%。谷歌还削减了一些福利以及笔记本电脑和设备。

自 2024 年开始，谷歌又额外裁员数百人，涉及中枢工程、硬件和广告等领域。

皮查伊在周三的备忘录中表示，"坦率地说，一些团队将继续做出资源分配决策。" 他表示，裁员规模不会像去年那样大，"不会影响到每个团队"。

谷歌母公司 Alphabet 的股价去年飙升 58%，此前科技股在经历了残酷的 2022 年之后反弹，部分原因是人们对人工智能的兴奋。随着数字广告市场的反弹，第三季度收入恢复了两位数增长。

上个月，谷歌推出了其规模最大、功能最强大的 AI 模型——双子星 (Gemini)。在一些测试中，该模型的性能增量超过了 OpenAI 的 GPT-4 模型，后者是 ChatGPT 的创造者。

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