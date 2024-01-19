PhotoMaker怎么用？腾讯PhotoMaker免费试用地址及完整使用教程

最近腾讯新推的个性化人像工具PhotoMaker引发了网友们的试玩热潮，只需一张照片作为作为身份ID，就能制作出多种艺术风格效果的图像。

目前而言PhotoMaker主要有两种玩法:

1、你上次一张照片，通过输入提示词来转变照片的风格

2、上传多张照片，获取人物特征，然后创造出一个新的、个性化的人物图像。比如，你上传一张唐嫣的照片，加一张你的照片，那么AI会同时获取两个人物的特征，然后重新组合创造出一个新的人物。那么，这个新的人物就会同时具备你和唐嫣的容貌特征，达到既像你，又像她的效果。

那么具体要怎么玩呢?AiBase小助理00为大家分享一下详细的操作步骤:

第一步:打开PhotoMaker体验网址:https://top.aibase.com/tool/photomaker（打不开外网的需要自行解决哦）

页面如下:

第二步:上传照片

这里我先测试第一种玩法，单张照片变化各种风格

上传以后，照片就会显示在框框里了。

第三步:在Prompt下方的框框中输入你想要转换风格的提示词:

比如我想要照片中的她变成钢铁侠，那么就在提示词输入“sci-fi， closeup portrait photo of a woman img wearing the sunglasses in Iron man suit， face， slim body， high quality， film grain”