PhotoMaker怎么用？腾讯PhotoMaker免费试用地址及完整使用教程

最近腾讯新推的个性化人像工具PhotoMaker引发了网友们的试玩热潮,只需一张照片作为作为身份ID,就能制作出多种艺术风格效果的图像。

目前而言PhotoMaker主要有两种玩法:

1、你上次一张照片,通过输入提示词来转变照片的风格

2、上传多张照片,获取人物特征,然后创造出一个新的、个性化的人物图像。比如,你上传一张唐嫣的照片,加一张你的照片,那么AI会同时获取两个人物的特征,然后重新组合创造出一个新的人物。那么,这个新的人物就会同时具备你和唐嫣的容貌特征,达到既像你,又像她的效果。

那么具体要怎么玩呢?AiBase小助理00为大家分享一下详细的操作步骤:

第一步:打开PhotoMaker体验网址:https://top.aibase.com/tool/photomaker(打不开外网的需要自行解决哦)

页面如下:

第二步:上传照片

这里我先测试第一种玩法,单张照片变化各种风格

上传以后,照片就会显示在框框里了。

第三步:在Prompt下方的框框中输入你想要转换风格的提示词:

比如我想要照片中的她变成钢铁侠,那么就在提示词输入“sci-fi, closeup portrait photo of a woman img wearing the sunglasses in Iron man suit, face, slim body, high quality, film grain”