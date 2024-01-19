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CounterPoint：预计PC制造商将在2024年发布新的AI驱动的PC

2024-01-19 16:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:全球个人电脑 (PC) 市场在经历连续八个季度的下滑后，终于在 2023 年第四季度迎来一丝曙光。虽然出货量同比仍旧下降了 0.2%，但这标志着跌幅减缓，为未来复苏带来了希望。

代码 互联网 电脑

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Counterpoint Research 的报告指出，虽然年底假期未能提振出货量，但整体来说，2023 年 PC 市场下滑势头有所减缓，全年出货量同比下降 14%。业内人士普遍认为，2024 年上半年 PC 市场有望复苏。

2023 年出货量下滑的原因主要来自商用和消费两大领域的疲软，另外部分新品原定于 2023 年下半年发布，实际推迟到了 2024 年。

在品牌排名方面，联想以 1610 万台的出货量稳居榜首，同比增长 4%；惠普排名第二，出货量 1390 万台，同比增长 5%；戴尔则经历了 9% 的下滑，出货量为 990 万台。苹果出货量小幅增长 2%，为 630 万台；华硕则下滑 9%，出货量为 430 万台。

值得注意的是，人工智能 (AI) 已经成为 PC 市场的重要发展趋势。无论是三星这样的手机巨头还是 PC 厂商，都将 AI 功能列为产品亮点。

Counterpoint Research 的报告认为，AI 将在 2024 年和 2025 年的 PC 市场扮演重要角色。英特尔和 AMD 推出的新型 CPU 专为下一代 AI PC 而设计，PC 厂商预计将在 2024 年推出搭载 AI 功能的新款产品，对出货量产生更大影响。

报告指出：“在 CES 展会之后，我们将看到更多厂商推出 AI PC 产品，但主要的换机潮预计将在 2024 年下半年到来。我们预计到 2025 年，50% 的笔记本电脑销售将与 AI 相关，除了主流的 CPU 和 GPU 之外，至少需要配备 NPU 或 AI 加速器。”

总而言之，虽然 2023 年 PC 市场仍然低迷，但下滑趋势逐步减缓，AI 功能的兴起为未来复苏带来新的希望。2024 年上半年有望迎来市场回暖，下半年随着更多 AI PC 新品上市，出货量将进一步提升。

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