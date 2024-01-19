AI视野：百度推视频生成模型UniVG；下一代大模型Llama3正在训练；腾讯推视频模型VideoCrafter2；TikTok测试AI作曲功能

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🤖📱💼AI应用
1、百度推出视频生成模型UniVG 可处理各种文本和图像的组合输入
【AiBase提要:】
⭐ UniVG是一种“统一模态视频生成系统”。
⭐ 采用了“多条件交叉注意力”技术和“偏置高斯噪声”。
⭐ 在MSR-VTT视频数据库上表现出色，获得了。
项目地址:https://top.aibase.com/tool/univg
2、腾讯推视频生成模型 VideoCrafter2，克服数据限制，提高视频质量
【AiBase提要:】
👉 商业视频模型已能生成逼真视频
👉 VideoCrafter2目标是生成高质量视频
👉 VideoCrafter2提供显著的视频质量改进
项目地址:https://top.aibase.com/tool/videocrafter2
3、TikTok测试一项AI歌曲创作功能“AI Song”
【AiBase提要:】
🎵 TikTok推出AI Song，让用户通过文本提示创作歌曲
🎶 初期反馈显示生成的歌曲存在音调不准问题
🎤 YouTube也在测试音乐创作功能，提供更多创作可能
4、钉钉计划4月推出AI智能体商店
【AiBase提要:】
🎯 钉钉计划推出AI智能体商店
🎯 目标是在3年内产生1000万个AI助理，成为最活跃的AI智能体孵化、分发和交易平台
🎯预计未来将产生交易型的智能体，甚至会有很多个人来开发这类应用。
5、英伟达发布ChatQA模型 性能达到GPT-4级别
【AiBase提要:】
⭐ ChatQA模型性能超越GPT-4
⭐ 使用两阶段指令调整和改进的上下文检索
⭐ 通过在多轮QA数据集上微调密集检索器，显著改善了对话式QA结果
项目地址:https://top.aibase.com/tool/aim
6、苹果发布自回归视觉模型AIM 验证性能与模型规模有关
【AiBase提要:】
👉 随着容量或预训练数据量的增加，模型性能不断提升
👉 论文证实自回归训练对于图像模型学习表征能力具有扩展性
👉 自回归目标足以满足视觉特征的训练要求，且没有饱和的迹象
📰🤖📢AI新鲜事
7、小扎正式宣战开源AGI!下一代大模型Llama3正在训练
【AiBase提要:】
🔸 下一代大模型Llama3正在训练
🔸 Meta将拥有60万个GPU等效算力
🔸35万块H100，这比GPT-4的计算能力高出约30倍
8、谷歌生成式AI搜索引擎占据84%的搜索查询
【AiBase提要:】
🔍 谷歌的Gen-AI占据84%搜索查询
🔶 搜索引擎优化格局改变，Gen-AI搜索引擎通过分析搜索的上下文、情感、意图和细微差别，提供基于事实的意见。
📈 尽管Gen-AI搜索引擎尚未全面推出，但业界已感受到变革的迫近。
9、OpenAI与亚利桑那州立大学合作，AI进入高等教育领域
【AiBase提要:】
🔹 亚利桑那州立大学计划使用OpenAI技术
🔹 合作重点:学术成功、创新研究、组织流程
🔹 拟为学生提供ChatGPT企业版使用权限
10、AI爆款设备Rabbit R1将接收Perplexity AI的实时信息
【AiBase提要:】
🔍 Rabbit在2024年CES展上宣布与Perplexity达成合作伙伴关系
🔍 该合作将将“对话式AI动力回答引擎”与Rabbit R1相连
🔍 Rabbit R1是由TeenageEngineering设计的AI设备，售价199美元
11、AI虚拟博主盘点 AI网红6周创收超1万美元
【AiBase提要:】
😍 国外创作者根据ChatGPT创建AI网红Emily 每周稳定收入1万美元
😍 测评类AI网红年收入达1700万美元
😍 时尚AI博主Lil Miquela 通过分享穿搭吸引大量品牌合作
更多AI网红致富秘诀点此查看:https://www.chinaz.com/2024/0119/1591649.shtml
12、日本文学奖得主承认借助用ChatGPT写作小说 占比5%
【AiBase提要:】
1. 🏆 日本文学奖得主承认她的小说《Tokyo-to Dojo-to》约有5%是使用ChatGPT生成的。
2. 🤖 ChatGPT不仅帮助她实现潜力，还成为她的创作灵感和心灵依托，启发了小说中的对话。
3. 🤝 与一些担忧AI抄袭的艺术家不同，她看待AI为人类能力的补充，希望未来与AI保持“良好关系”并共同发展创造力。
13、Meta提出TextureDreamer:利用扩散模型生成完整的3D模型纹理贴图
【AiBase提要:】
⭐ 高质量的3D内容对AR/VR、机器人技术至关重要
⭐ TextureDreamer利用扩散模型生成完整的3D模型纹理贴图
⭐ 通过关键技术的综合应用，取得了显著改进，推动了纹理创作的民主化。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2401.09416.pdf
14、卡内基大学开源TOFU框架，帮助大模型遗忘隐私数据
【AiBase提要:】
🔹 TOFU框架的核心功能之一是遗忘模块
🔹 TOFU数据集帮助深入理解大模型的遗忘过程
🔹 TOFU的遗忘模块可以帮助开发者移除敏感数据
项目地址:https://top.aibase.com/tool/tofu
15、智源推Vision Mamba 高效处理视觉任务，内存能省87%
【AiBase提要:】
🔸 Vision Mamba 在图像分类、对象检测和语义分割任务上性能更高
🔸 Mamba的提出引发了对状态空间模型的兴趣
🔸 Vision Mamba块整合了双向序列建模和位置嵌入
项目地址:https://github.com/hustvl/Vim
16、新AI框架 AboutMe:用网页中自我描述来记录英语预训练数据过滤器的效果
【AiBase提要:】
🔸研究人员介绍了一个名为 AboutMe 的新数据集和框架，用于记录数据过滤对文本的影响。
🔸通过分析网页的 “关于我” 部分，研究团队测量了网站作者的兴趣、社会角色和地理位置等信息。
🔸研究强调了预训练数据筛选过程中的复杂性，并呼吁进一步研究其社会影响。
项目网址:https://github.com/lucy3/whos_filtered
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