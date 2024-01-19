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AI视野：百度推视频生成模型UniVG；下一代大模型Llama3正在训练；腾讯推视频模型VideoCrafter2；TikTok测试AI作曲功能

2024-01-19 15:30 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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🤖📱💼AI应用

1、百度推出视频生成模型UniVG 可处理各种文本和图像的组合输入

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【AiBase提要:】

⭐ UniVG是一种“统一模态视频生成系统”。

⭐ 采用了“多条件交叉注意力”技术和“偏置高斯噪声”。

⭐ 在MSR-VTT视频数据库上表现出色，获得了。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/univg

2、腾讯推视频生成模型 VideoCrafter2，克服数据限制，提高视频质量

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【AiBase提要:】

👉 商业视频模型已能生成逼真视频

👉 VideoCrafter2目标是生成高质量视频

👉 VideoCrafter2提供显著的视频质量改进

项目地址:https://top.aibase.com/tool/videocrafter2

3、TikTok测试一项AI歌曲创作功能“AI Song”

【AiBase提要:】

🎵 TikTok推出AI Song，让用户通过文本提示创作歌曲

🎶 初期反馈显示生成的歌曲存在音调不准问题

🎤 YouTube也在测试音乐创作功能，提供更多创作可能

4、钉钉计划4月推出AI智能体商店

【AiBase提要:】

🎯 钉钉计划推出AI智能体商店

🎯 目标是在3年内产生1000万个AI助理，成为最活跃的AI智能体孵化、分发和交易平台

🎯预计未来将产生交易型的智能体，甚至会有很多个人来开发这类应用。

5、英伟达发布ChatQA模型 性能达到GPT-4级别

【AiBase提要:】

⭐ ChatQA模型性能超越GPT-4

⭐ 使用两阶段指令调整和改进的上下文检索

⭐ 通过在多轮QA数据集上微调密集检索器，显著改善了对话式QA结果

项目地址:https://top.aibase.com/tool/aim

6、苹果发布自回归视觉模型AIM 验证性能与模型规模有关

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【AiBase提要:】

👉 随着容量或预训练数据量的增加，模型性能不断提升

👉 论文证实自回归训练对于图像模型学习表征能力具有扩展性

👉 自回归目标足以满足视觉特征的训练要求，且没有饱和的迹象

📰🤖📢AI新鲜事

7、小扎正式宣战开源AGI!下一代大模型Llama3正在训练

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【AiBase提要:】

🔸 下一代大模型Llama3正在训练

🔸 Meta将拥有60万个GPU等效算力

🔸35万块H100，这比GPT-4的计算能力高出约30倍

8、谷歌生成式AI搜索引擎占据84%的搜索查询

【AiBase提要:】

🔍 谷歌的Gen-AI占据84%搜索查询

🔶 搜索引擎优化格局改变，Gen-AI搜索引擎通过分析搜索的上下文、情感、意图和细微差别，提供基于事实的意见。

📈 尽管Gen-AI搜索引擎尚未全面推出，但业界已感受到变革的迫近。

9、OpenAI与亚利桑那州立大学合作，AI进入高等教育领域

【AiBase提要:】

🔹 亚利桑那州立大学计划使用OpenAI技术

🔹 合作重点:学术成功、创新研究、组织流程

🔹 拟为学生提供ChatGPT企业版使用权限

10、AI爆款设备Rabbit R1将接收Perplexity AI的实时信息

【AiBase提要:】

🔍 Rabbit在2024年CES展上宣布与Perplexity达成合作伙伴关系

🔍 该合作将将“对话式AI动力回答引擎”与Rabbit R1相连

🔍 Rabbit R1是由TeenageEngineering设计的AI设备，售价199美元

11、AI虚拟博主盘点 AI网红6周创收超1万美元

【AiBase提要:】

😍 国外创作者根据ChatGPT创建AI网红Emily 每周稳定收入1万美元

😍 测评类AI网红年收入达1700万美元

😍 时尚AI博主Lil Miquela 通过分享穿搭吸引大量品牌合作

更多AI网红致富秘诀点此查看:https://www.chinaz.com/2024/0119/1591649.shtml

12、日本文学奖得主承认借助用ChatGPT写作小说 占比5%

【AiBase提要:】

1. 🏆 日本文学奖得主承认她的小说《Tokyo-to Dojo-to》约有5%是使用ChatGPT生成的。

2. 🤖 ChatGPT不仅帮助她实现潜力，还成为她的创作灵感和心灵依托，启发了小说中的对话。

3. 🤝 与一些担忧AI抄袭的艺术家不同，她看待AI为人类能力的补充，希望未来与AI保持“良好关系”并共同发展创造力。

13、Meta提出TextureDreamer:利用扩散模型生成完整的3D模型纹理贴图

image.png

【AiBase提要:】

⭐ 高质量的3D内容对AR/VR、机器人技术至关重要

⭐ TextureDreamer利用扩散模型生成完整的3D模型纹理贴图

⭐ 通过关键技术的综合应用，取得了显著改进，推动了纹理创作的民主化。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2401.09416.pdf

14、卡内基大学开源TOFU框架，帮助大模型遗忘隐私数据

【AiBase提要:】

🔹 TOFU框架的核心功能之一是遗忘模块

🔹 TOFU数据集帮助深入理解大模型的遗忘过程

🔹 TOFU的遗忘模块可以帮助开发者移除敏感数据

项目地址:https://top.aibase.com/tool/tofu

15、智源推Vision Mamba 高效处理视觉任务，内存能省87%

【AiBase提要:】

🔸 Vision Mamba 在图像分类、对象检测和语义分割任务上性能更高

🔸 Mamba的提出引发了对状态空间模型的兴趣

🔸 Vision Mamba块整合了双向序列建模和位置嵌入

项目地址:https://github.com/hustvl/Vim

16、新AI框架 AboutMe:用网页中自我描述来记录英语预训练数据过滤器的效果

【AiBase提要:】

🔸研究人员介绍了一个名为 AboutMe 的新数据集和框架，用于记录数据过滤对文本的影响。

🔸通过分析网页的 “关于我” 部分，研究团队测量了网站作者的兴趣、社会角色和地理位置等信息。

🔸研究强调了预训练数据筛选过程中的复杂性，并呼吁进一步研究其社会影响。

项目网址:https://github.com/lucy3/whos_filtered

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