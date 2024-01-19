杭州中级人民法院作出全国首例支持“预防侵权”功能的不正当竞争案件行为保全裁定

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:因提供与支付宝首页、聊天、转账、账单、余额查询、花呗、借呗、会员信息、基金等与支付宝App动态交互方式高度相似的界面模拟交互服务和虚假截图，近日，杭州市中级人民法院正式对上述涉案的刷图圈App，做出行为保全裁定，认定其仿冒支付宝App侵权行为，极有可能构成不正当竞争，进而责令有关被告运营主体，立即停止提供被控侵权内容。

据了解，这是通过全国公开渠道，可查询到的法院首例详细论述并支持知识产权行为保全预防侵权功能的行为保全裁定。

图说:涉案“刷圈图”App模拟出逼真的支付宝页面。

2023年7月26日，杭州市中级人民法院就对支付宝起诉刷圈图App运营主体的不正当竞争纠纷案予以立案，之后又基于支付宝公司申请，对案件做了行为保全裁定的事前听证与审理。

最终，经法院审理认为，涉案刷圈图App在“小宝”模块里提供与支付宝App有关的功能，系支付宝功能、界面的模拟交互功能，操作过程也与支付宝App基本一致。且用户可对其中的素材进行编辑修改，其生成的信息并非真实、实时的支付宝App信息，但由此所形成的截图与真实使用支付宝App所产生的截图外观基本一致，足以达到以假乱真效果，使难以辩解真假的用户受到误导或欺骗。

这也意味着，一些不法分子极有可能会利用这类工具，生成虚假账户余额等截图，实施欺诈行为。实际上，类似虚假截图实施诈骗的案件时有发生，许多不明真相的用户和商家，都有过上当的遭遇。

图说:不法分子通过一些模拟软件，生成支付余额实施诈骗。

2023年5月，新疆民警就接到过类似骗局警情。经查，李某乘车后，主动向出租车司机出示其支付宝存有8000万元的余额截图。他表示，想雇用刘师傅为私人司机，月薪2万元。刘师傅看了余额截图后，赶忙答应，双方在车内签订了合同。

之后，李某称其转账提现达到限额，需刘师傅转账8000元。刘师傅再次信以为真，当即向李某转账。为方便后续还款，刘师傅想将转账一事写入合同，但遭到李某拒绝，双方引发争吵。

经民警讯问，李某承认其使用模拟软件制作虚假余额截图，以高薪雇佣为幌子骗取他人钱财的事实。此前，他已通过这一手段骗取另一名出租车司机4000余元。

另有许多商家，也因类似App提供的交互功能及虚假截图服务，上当受骗。一些不法分子会利用模拟支付截图跟商家换现金、买东西等，通常商家看到转账截图会认为对方已转账，然后将现金或相关价值的商品直接给了骗子，事后才会发现钱并没有到账。

值得一提的是，刷圈图App不正当竞争案中有关被告运营主体，为应对行为保全听证，在听证前就悄悄下架了涉案App中关于支付宝的侵权内容，并主张侵权行为已停止，故没有作出行为保全裁定的必要性。

但杭州市中级人民法院认为，行为保全禁令具有实体判决生效前的禁止和预防侵权行为实施的重要功能，结合行为保全证据，可认定即使涉案App暂时在应用平台下架，但将其重新上架并恢复被控侵权功能，并没有较高技术难度或较大时间成本，故有关被告再次实施被控侵权行为具有现实可能性，该案具有预防因涉案侵权行为可能导致损害扩大的必要性。

法院做出裁定，是对此类具有欺诈、诈骗属性甚至诱导犯罪等严重影响公共利益，且无任何正面价值的侵权App内容，表达了旗帜鲜明的遏制态度。一位支付宝法务团队工作人员表示，为保护广大消费者合法权益，避免用户上当受骗，支付宝将持续对此类虚假P图软件，开展专项治理行动。

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