华为HarmonyOS NEXT开发者预览版官网上线

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:华为在鸿蒙生态千帆启航仪式上宣布，HarmonyOS NEXT开发者预览版官网正式上线。这一平台为开发者提供了软硬件全栈式线上服务，旨在帮助开发者更快速、更便捷地开发鸿蒙原生应用，共同构建鸿蒙生态。

HarmonyOS NEXT开发者预览版官网提供了丰富的资源和工具，包括详细的应用资质审核、鸿蒙生态应用开发白皮书、鸿蒙开发套件、鸿蒙开发教程等，为开发者提供学、练、考、证一站式服务，助力他们在鸿蒙生态中取得成功。

华为还公布了“耀星计划”，将投入70亿人民币，持续激励鸿蒙原生应用、元服务、SDK等生态创新。这一计划将吸引更多开发者加入鸿蒙生态，共同推动鸿蒙生态的发展。

HarmonyOS NEXT被命名为“鸿蒙星河版”，寓意着点点星光汇聚成璀璨星河，象征着华为与广大开发者共同打造鸿蒙生态的愿景。鸿蒙星河版将实现原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联六大极致原生体验。

根据官方计划，鸿蒙星河版将在2024年第二季度推出开发者Beta版，届时将进一步完善功能和性能。最终，在2024年第四季度，将推出商用版，让普通消费者也能体验到原生的鸿蒙生态，与安卓系统彻底划清界限。

华为通过推出HarmonyOS NEXT开发者预览版官网，展现了其对鸿蒙生态发展的坚定决心和投入。随着更多开发者的加入和生态的完善，鸿蒙系统有望成为未来智能设备领域的重要力量，为用户带来更多创新和价值。

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