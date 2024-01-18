微信内测“听一听”功能 音乐音频业务升级

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:据Tech星球报道，微信近期对音乐和音频内容的呈现方式进行了小范围的体验优化测试。
此次测试中，微信将原本位于首页下拉页面中的音乐、音频业务，在“发现”页中单独设置了一个入口，并更名为“听一听”，使其权重得到了显著提升。
这一调整使得“听一听”与“搜一搜”、“扫一扫”和“看一看”等功能并列，进一步提升了音乐音频业务在微信中的地位。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:据Tech星球报道，微信近期对音乐和音频内容的呈现方式进行了小范围的体验优化测试。
此次测试中，微信将原本位于首页下拉页面中的音乐、音频业务，在“发现”页中单独设置了一个入口，并更名为“听一听”，使其权重得到了显著提升。
这一调整使得“听一听”与“搜一搜”、“扫一扫”和“看一看”等功能并列，进一步提升了音乐音频业务在微信中的地位。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
快科技1月18日消息，据国内媒体报道，微信对音乐和音频内容的呈现方式上，进行了小范围的体验优化测试，升级了微信音乐音频业务，还单设了一级入口。据悉，微信将之前位于首页下拉页面中的音乐、音频业务，在发现”页中单独设置了一个入口，并更名为听一听”。此种做法，已将听一听”的权重提升，与搜一搜”、扫一扫”、看一看”等功能并列。而听一听”功能让�
日前，微信iOS版发布8.0.46正式版更新，这是iOS版2024年的首次更新。更新日志还是熟悉的那几个字：修复了一些已知问题。值得一提的是，微信的音乐播放器还上线了看广告免费听VIP音乐”活动，用户每看15秒广告可免费畅听30分钟。
“沈阳站站”回来啦！沈阳市文化和旅游局终于听取了网友的呼吁，决定将网红打卡点“沈阳站站”改回原名“沈阳站”。希望这样的做法能够得到更多城市和机构的借鉴，让城市的发展更加符合市民的心声，也让更多人了解城市的历史和文化。
2023年注定是科技创新史上浓墨重彩的一年。大模型、AIGC、空间计算、MR等前沿技术在软、硬件层面推动着海量明星产品与应用层出不穷，让世界不断感知着新时代的降临。“AI×MR×空间计算”技术的加速融合发展，带来了更多创新应用场景。
问题现状:线下销售工作由于工作的特殊性，业务人员常常需要四处奔波，在企业的视野之外进行工作。管理团队自然会非常关心：业务人员是否真的去拜访了客户？关于拜访的真实性，我们可以把它拆解成两个层面：一是拜访动作的真实性，二是拜访数据的真实性。拜访动作的真实性，简单来说，就是业务员是不是真的在企业设定的考勤时间到达了客户的店铺，是否执行了诸�
深圳市科通技术股份有限公司一直致力于为客户提供高品质、高效的服务。为了进一步提升运营效率和满足客户需求，科通技术自主研发了一套数字化业务系统。科通技术将继续加大在数字化技术领域的投入，不断优化和完善数字化业务系统，推动芯片分销业务运营的持续智能化升级创新。
近年来，面对经济压力和行业转型的双重挑战，人保寿险坚定贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，以科技创新为引领，推动公司高质量发展迈上新台阶。据中国人保上市公司2023年前三季度财报显示，人保寿险保费增速在上市险企寿险业务中名列前茅，新业务价值实现正增长，展现出强大的市场竞争力和承保盈利能力。人保寿险始终坚守“人民保险 服务人民”的企业
科大讯飞发公告称，公司拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。讯飞医疗本次发行规模不超过发行后总股本的15%，发行方式为香港公开发售及国际配售新股。科大讯飞的语音识别技术可根据患者的脑电波说话，帮助不会说话的患者准确地表达出他们的要求，如我要喝水”、要翻个身”等。
2023年12月中旬，拼多多旗下的社区团购业务多多买菜宣布启动本地生活到店业务的招商工作，覆盖餐饮、酒店、景点等多个领域。就在项目即将上线之际，却遭遇了突如其来的变故。拼多多交易服务营收291.527亿元，同比增长315%。
近日，不少网友发现，在盒马线上平台进行购物时，开始被收取包装费。针对这一变化，盒马官方客服表示，这是由于业务调整所导致的。工作人员回应称，他们会根据每个订单的实际情况进行相应的处理。
灵构笔记融合AI创作和知识管理的团队协作平台,以云端笔记为载体, 为个人和团队提供在线协作文档、多维表、流程图、网盘等多形态功能。
光化人工智能是一个网页应用,能够通过上传一张自拍照,使用人工智能技术生成多种不同造型。支持轻松尝试不同发型、性别、肤色,以及流行时尚元素,充分发挥想象力。
RazorSign 是一款智能合同管理平台，提供智能合同、合规管理、法律实体管理等功能，帮助企业实现合同智能化、流程优化和合规自动化。
Bliss Brain 是一款利用人工智能技术创建定制冥想的应用。它可以根据你的需求生成个性化的冥想内容，帮助你提高注意力、减轻压力，并改善睡眠质量。你可以选择不同的目标，包括减压、缓解焦虑、增强注意力或改善睡眠质量。此外，你还可以选择不同的声音和背景音乐，以获得更丰富的冥想体验。Bliss Brain 为你提供 5、10 或 15 分钟的冥想时长，让冥想融入你的日常生活。
TheaAI 是一款有趣而个性化的健康与健身应用，通过富有情感的虚拟人物引导聊天和旅程，为用户提供量身定制的健康体验。通过使用 HealthKit 访问用户的健康数据，个性化应用体验。TheaAI 不用于提供医疗建议，请在做出任何医疗决定前咨询医生的建议。定价：免费。
ElegantResume是一个完全免费的在线简历制作工具。用户可以选择不同的简历模板,根据自己的情况定制简历的内容和格式。该网站不需要用户注册,可以直接开始制作简历,完成后可以随时修改,也可以无限次免费下载简历的PDF或JPEG版本。简历数据可以选择保存在浏览器中、Google Drive中或本地设备中,从而保障用户隐私。ElegantResume还通过集成OpenAI的ChatGPT,使用AI来帮助完善和润色简历内容。整体而言,ElegantResume是一个功能强大且安全可靠的免费在线简历制作平台。
Gemini-OpenAI-Proxy是一个代理软件。它旨在将OpenAI API协议调用转换为Google Gemini Pro协议,以便使用OpenAI协议的软件可以在不改变感知的情况下使用Gemini Pro模型。如果您有兴趣使用Google Gemini但不想修改软件,Gemini-OpenAI-Proxy是一个很好的选择。它允许您轻松地集成Google Gemini的强大功能,而无需进行任何复杂的开发工作。
image-matting是一个基于深度学习的在线图像抠图工具,能够实现人像及通用场景下的图像抠图,可提取图像中的主体物体并输出对应的背景图、前景图及遮罩。该工具使用了模型堂的cv_unet_image-matting和cv_unet_universal-matting模型,实现了高质量的图像抠图效果。该工具提供了简单便捷的在线抠图体验,支持图片上传抠图及URL抠图两种方式,可广泛应用于图像编辑、电商平台中的人像处理等场景中。
GeminiChatUp是一个基于Google Gemini API开发的多功能聊天工具。它拥有流畅的界面和强大的自定义功能。用户可以与Gemini AI进行自然语言交流,获得智能回复。同时支持图片识别,实现更高质量的对话。用户可以保留多组对话记录,并分别设置各组的基础聊天参数。GeminiChatUp还支持响应式布局,在移动端也能流畅使用。
ALMA-R模型，通过Contrastive Preference Optimization (CPO)进行了进一步的LoRA微调，超越了GPT-4和WMT获奖者。用户可以在GitHub仓库中下载ALMA(-R)模型和数据集。ALMA-R建立在ALMA模型的基础上，采用了我们提出的Contrastive Preference Optimization (CPO)进行微调，而不是ALMA中使用的Supervised Fine-tuning。CPO微调需要我们的三元组偏好数据进行偏好学习。ALMA-R现在可以匹配甚至超越GPT-4或WMT获奖者！
AlphaCodium是一种基于测试的、多阶段、面向代码的迭代流方法，旨在提高LLMs在代码问题上的性能。它通过优化模型在代码生成任务上的表现，特别适用于竞赛性编程问题。用户可以根据配置选择相应的模型（如“gpt-4”、“gpt-3.5-turbo-16k”等），并使用AlphaCodium解决特定问题或整个数据集。该工具还提供了一系列最佳实践，如YAML结构化输出、语义推理、模块化代码生成等，可广泛适用于其他代码生成任务。
Snapclear是一款桌面应用，利用AI技术实现离线高清图像放大和去除背景。其AI算法能够准确识别人物、动物、图形等各种对象，并在不联网的情况下实现背景去除。用户可根据需求选择免费版、年费版或终身版。
Juicy AI是一个人工智能角色扮演平台，用户可以和各种虚拟角色进行互动对话。每个角色都有独特的个性和故事情节，用户可以选择不同的角色进行互动体验。
OpenRouter是一个开源的路由器,可以将请求路由到不同的AI模型,实现一个统一的界面访问各种AI服务。它支持连接多种知名AI模型,用户可以比较不同模型的价格和质量,选择最适合自己需求的模型,实现高效的人机交互。
Honeybee是一个适用于多模态语言模型的局部性增强预测器。它能够提高多模态语言模型在不同下游任务上的性能,如自然语言推理、视觉问答等。Honeybee的优势在于引入了局部性感知机制,可以更好地建模输入样本之间的依赖关系,从而增强多模态语言模型的推理和问答能力。
SPARC是一种用于图文对预训练的简单方法，旨在从图像-文本对中预训练更细粒度的多模态表示。它利用稀疏相似度度量和对图像块和语言标记进行分组，通过对比细粒度的序列损失和全局图像与文本嵌入之间的对比损失，学习同时编码全局和局部信息的表示。SPARC在粗粒度信息的图像级任务和细粒度信息的区域级任务上均表现出改进，包括分类、检索、目标检测和分割。此外，SPARC提高了模型的可信度和图像描述能力。
DiffusionGPT是一种基于大型语言模型（LLM）的文本到图像生成系统。它利用扩散模型构建了针对各种生成模型的领域特定树，从而能够无缝地适应各种类型的提示并集成领域专家模型。此外，DiffusionGPT引入了优势数据库，其中的思维树得到了人类反馈的丰富，使模型选择过程与人类偏好保持一致。通过广泛的实验和比较，我们展示了DiffusionGPT的有效性，展示了它在不同领域推动图像合成边界的潜力。
FreGrad是一款轻量快速的频率感知扩散声码器，旨在生成逼真的音频。其框架包括离散小波变换、频率感知扩张卷积和一系列增强模型生成质量的技巧。在实验中，FreGrad相比基准模型，训练速度提升3.7倍，推理速度提升2.2倍，同时模型大小减少0.6倍（仅178万参数），而不牺牲输出质量。
万能影室是一个高效的视频创作应用程序。利用AI语音、图片、视频技术,它帮助创作者自动完成语音编辑、智能制图、视频翻译等工作,大大提升创作效率。主要功能包括:语音转文字自动编辑图片转视频制作动画智能画图设计封面AI模型提供人声、识图等服务定位于个人、企业创作者,定价合理,使用简单高效。
VMamba是一种视觉状态空间模型，结合了卷积神经网络（CNNs）和视觉Transformer（ViTs）的优势，实现了线性复杂度而不牺牲全局感知。引入了Cross-Scan模块（CSM）来解决方向敏感问题，能够在各种视觉感知任务中展现出优异的性能，并且随着图像分辨率的增加，相对已有基准模型表现出更为显著的优势。