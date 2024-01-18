微信内测“听一听”功能 音乐音频业务升级

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:据Tech星球报道，微信近期对音乐和音频内容的呈现方式进行了小范围的体验优化测试。

此次测试中，微信将原本位于首页下拉页面中的音乐、音频业务，在“发现”页中单独设置了一个入口，并更名为“听一听”，使其权重得到了显著提升。

这一调整使得“听一听”与“搜一搜”、“扫一扫”和“看一看”等功能并列，进一步提升了音乐音频业务在微信中的地位。

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