华为鸿蒙生态设备数量已超过8亿 余承东称有底座有生态才是操作系统

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:在今日下午的鸿蒙生态千帆启动仪式上，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东宣布了一个令人振奋的消息:鸿蒙生态设备的数量已经超过了8亿。这一里程碑式的成就标志着鸿蒙系统在全球范围内的广泛采用和影响力的不断提升。

同时，余承东还宣布了鸿蒙原生应用全面启动的好消息。华为已经与包括游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等在内的18个领域的开发者及伙伴展开了全面的鸿蒙原生应用合作。这一举措将进一步丰富鸿蒙生态的应用场景，为终端用户带来更加优质、多样化的体验。

在演讲中，余承东强调了HarmonyOS的核心优势和独特之处。他表示，HarmonyOS实现了AI框架、大模型、设计系统、编程框架、编程语言、编译器等全栈自研，拥有核心技术、全栈能力、底座和生态，是真正的操作系统，而非安卓套皮。这一自主研发的全栈能力使得HarmonyOS在性能、安全性和可扩展性等方面具有显著优势，为开发者提供了更加高效、便捷的开发环境。

华为鸿蒙生态的快速发展和不断壮大，不仅提升了华为自身的竞争力，也为全球的开发者提供了广阔的发展机遇。未来，随着鸿蒙系统的持续演进和完善，我们有理由相信，它将为全球用户带来更加出色的智能设备体验。

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